Csak nem kilőtték? Elveszett vadmacskát keresnek a Dunakanyarban

Visszavadított vadmacska után indított kutató munkát a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Budakeszi Vadaspark a vadaspark közösségi oldalán. Az említett állatot 2025. augusztus 21-én engedték szabadon, jeladóval ellátva. A jeladó nyomkövetőjének jele azonban megszakadt. A vadállat az utolsó jelek szerint 2025. szeptember 17-én Kesztölc térségében időzött. Most a lakosság segítségét kérik a megtalálásban.

A képen szereplő vadmacska után indítottak kutatást

Forrás: Budakeszi Vadaspark/Facebook

A lakosság segítségét kérik a vadmacska megtalálásában

