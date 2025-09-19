1 órája
Csak nem kilőtték? Elveszett vadmacskát keresnek a Dunakanyarban
Különleges kutatást indított a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Budakeszi Vadaspark. Visszavadított vadmacskát keres most mindenki. A lakosság segítségét kérik.
Visszavadított vadmacska után indított kutató munkát a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Budakeszi Vadaspark a vadaspark közösségi oldalán. Az említett állatot 2025. augusztus 21-én engedték szabadon, jeladóval ellátva. A jeladó nyomkövetőjének jele azonban megszakadt. A vadállat az utolsó jelek szerint 2025. szeptember 17-én Kesztölc térségében időzött. Most a lakosság segítségét kérik a megtalálásban.
A visszavadított vadmacska megtalálásában a lakosság segítségét kérik a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Budakeszi Vadaspark munkatársai.
"Kérjük a tisztelt lakosokat, ha bármilyen információjuk van az állatról, hívják a DINPI Természetvédelmi Őrszolgálat ügyeleti telefonszámát: +36-30/663-4625
Az állat nem jelent veszélyt az emberre, de kérjük NE próbálják befogni."
