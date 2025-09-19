szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

25°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kutatás

1 órája

Csak nem kilőtték? Elveszett vadmacskát keresnek a Dunakanyarban

Címkék#Duna-Ipoly Nemzeti Park#lakosság segítség#DINPI Természetvédelmi Őrszolgálat#vadmacska#Budakeszi Vadaspark#jelek

Különleges kutatást indított a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Budakeszi Vadaspark. Visszavadított vadmacskát keres most mindenki. A lakosság segítségét kérik.

Nagy Balázs

Visszavadított vadmacska után indított kutató munkát a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Budakeszi Vadaspark a vadaspark közösségi oldalán. Az említett állatot 2025. augusztus 21-én engedték szabadon, jeladóval ellátva. A jeladó nyomkövetőjének jele azonban megszakadt. A vadállat az utolsó jelek szerint 2025. szeptember 17-én Kesztölc térségében időzött. Most a lakosság segítségét kérik a megtalálásban.

vadmacska
A képen szereplő vadmacska után indítottak kutatást
Forrás: Budakeszi Vadaspark/Facebook

A lakosság segítségét kérik a vadmacska megtalálásában

A visszavadított vadmacska megtalálásában a lakosság segítségét kérik a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Budakeszi Vadaspark munkatársai.

"Kérjük a tisztelt lakosokat, ha bármilyen információjuk van az állatról, hívják a DINPI Természetvédelmi Őrszolgálat ügyeleti telefonszámát: +36-30/663-4625
Az állat nem jelent veszélyt az emberre, de kérjük NE próbálják befogni."

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu