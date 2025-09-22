Elveszett vadmacska miatt aggódott az ország, most friss hírek érkeztek róla

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Budakeszi Vadaspark közösen indított kutatást egy visszavadított vadmacska megtalálására, miután az állat jeladója elnémult. Kesztölc térségében a lakók segítségét kérték.

Lukrécia, a visszavadított vadmacska

Forrás: Budakeszi Vadaspark/Facebook

Kilenc életének köszönhetően, a vadmacska sértetlen

A jó hír most érkezett: a vadmacska előkerült, a szakembereknek sikerült azonosítaniuk a nyomait. A Budakeszi Vadaspark közösségi oldalán közzétett fotón látszik, hogy az állat egészséges, és folytatja a természetben való életét. A szakértők korábban is hangsúlyozták, hogy a vadmacska nem jelent veszélyt az emberre, de rendkívül fontos, hogy békén hagyjuk, és ne próbáljuk befogni.