1 órája
Elveszett vadmacska miatt aggódott az ország, most friss hírek érkeztek róla
A Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Budakeszi Vadaspark szeptember 18-án tette közzé a felhívást, miszerint egy visszavadított vadmacska jeladója elnémult Kesztölc közelében, az állat keresésében pedig a lakosság segítségét is kérik. Most viszont a vadmacska ügye a végéhez ért.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Budakeszi Vadaspark közösen indított kutatást egy visszavadított vadmacska megtalálására, miután az állat jeladója elnémult. Kesztölc térségében a lakók segítségét kérték.
Kilenc életének köszönhetően, a vadmacska sértetlen
A jó hír most érkezett: a vadmacska előkerült, a szakembereknek sikerült azonosítaniuk a nyomait. A Budakeszi Vadaspark közösségi oldalán közzétett fotón látszik, hogy az állat egészséges, és folytatja a természetben való életét. A szakértők korábban is hangsúlyozták, hogy a vadmacska nem jelent veszélyt az emberre, de rendkívül fontos, hogy békén hagyjuk, és ne próbáljuk befogni.