szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

13°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kreatív természet

26 perce

Az ősz titkos termése: így készíts mosószert, gyógyszert és mókázni valót

Címkék#vadgesztenye#pozitív hatás#gesztenyefa#ősz

Az ősz beköszöntével elkezdi hullajtani termését, a csodálatos vadgesztenyefa. Nemcsak gyógyító hatása miatt érdemes gyűjteni, hanem a kreatív lehetőségek miatt is: a gyerekek örömmel készíthetnek belőle vadgesztenye figurákat, míg a háztartásban természetes mosószerként is hasznosítható. Mutatjuk, hogyan!

Petrovics Milán

Egyszerre jótékony és szórakoztató, hiszen a vadgesztenye nemcsak egészségünkre lehet áldásos, hanem kreatív játékok alapanyaga is. Komárom-Esztergom számos településén találkozhatunk gesztenyefákkal, melyek termése most, ősszel, készen áll a bevetésre. A tüskés burokból kibújó barna golyók gyűjtése remek időtöltés, és sokféleképpen felhasználható.

vadgesztenye
A vadgesztenye ilyenkor hozza impozáns terméseit
Fotó: Couleur / Forrás: https://pixabay.com/hu/photos/

A természet mókás kincse: mit rejt a vadgesztenye?

A tavasszal fehér vagy rózsaszín virágba boruló gesztenyefák most már termést hoztak. A vadgesztenye hatóanyagai számos jótékony hatást rejtenek: a termés szaponint tartalmaz, ami vízzel keveredve habosító hatású, így természetes mosószerként is használható a háztartásban. Esős napokon, a gesztenyefák alatti utak habos fehérsége éppen ezt a természetes tulajdonságot mutatja. A vadgesztenye mosószer házilag történő elkészítése pedig egyszerűbb, mint gondolnád!

A vadgesztenye gyógyhatása sem elhanyagolható. Bár a termés nem ehető, a kozmetikai cégek és gyógyszergyárak is felhasználják, a vadgesztenyekrém pedig hatékony a visszérproblémák, nehézláb-érzés enyhítésére. A levelekből készített tea nyákoldóként, köhögéscsillapítóként szolgálhat, így a természet patikájának igazi kincse a vadgesztenye. A vadgesztenye leveleiből készült borogatás segíthet a pattanásos bőr kezelésében, míg a virágaiból készült tinktúra enyhítheti az aranyér okozta panaszokat. 

Bár a vadgesztenye számos előnnyel rendelkezik, fontos, hogy használat előtt konzultáljunk szakemberrel, mivel erős hatású növényről van szó.

A gyerekek számára a vadgesztenye gyűjtése és a belőle készített figurák igazi móka. A barna golyókból képzeletünk segítségével bármilyen kis lény születhet, így a termés nemcsak egészségünket szolgálja, hanem kreatív szórakozást is kínál az őszi napokra. A vadgesztenye figurakészítés sok éves hagyomány az iskolák körében, így mindenki inspirálódhat másoktól is. Ezzel pedig minden korosztály élvezheti az ősz, ezen különleges ajándékának jótékony hatásait. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu