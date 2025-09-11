Vadgázolás: kevesen segítenek az elütött állatnak

Minden autóssal előfordulhat, hogy elüt egy állatot – legyen az vad vagy házi kedvenc. Az állatorvosok, valamint állatvédők szerint azonban a legtöbben továbbhajtanak, pedig a sérült állat sorsa és a közlekedés biztonsága is múlhat azon, kiáll-e valaki segíteni. Most utána jártunk, hogy kinek is kell állnia a vadgázolás során felmerült költségeket.

Ha valaki nagyvadat üt el, a legtöbb autós ma már tudja: a tetem az államé, pontosabban a területileg illetékes vadásztársaságé. Hazavinni és „pörköltet főzni belőle” tilos. A kármegosztás is külön szabályok szerint történik: a vadat a vadásztársaság, az autót pedig az üzembentartója állja, biztosítással kiegészítve.

Sokba kerülhet a vadgázolás

Más a helyzet, ha háziállat kerül az autó alá – ott a gazda felelhet az állatért, és kártérítési igény is felmerülhet. Egyrészt állatvédelmi bírságot kaphat, mert nem gondoskodott az állatairól megfelelően, másrészt amennyiben kár keletkezik a járműben, annak a javítási költségét is neki kell állnia.

Az állatvédők szerint azonban az utakon leginkább sünök, békák, teknősök, madarak és kisebb emlősök esnek áldozatul. Ezeket a sofőrök sokszor észre sem veszik, legfeljebb otthon, a lökhárítón fedezik fel a nyomokat. Pedig a sérült állat gyakran még életben van, és rajtunk múlik, hogy kap-e esélyt a túlélésre.

„Nem a gázolók segítenek”

Szabó Márta állatorvos szerint a legtöbb sérült vadat vagy madarat nem a gázoló viszi be hozzájuk.

– Tapasztalataim alapján sokszor más autós vagy járókelő könyörül meg az állaton. Ők vállalják a szállítást és sokszor a kezelés költségét is. – mondta, hozzátéve: érdemes inkább állatvédő szervezetet hívni, mert nekik van tapasztalatuk és kapcsolatuk a megfelelő orvosokkal.

A doktor arra is figyelmeztet: ha valaki mégis maga szállítja állatorvoshoz a sérült állatot, előbb egyeztessen telefonon, mert nem minden praxis fogad vadállatot.

A Magyar Állatorvosi Kamara etikai szabályzata szerint: az állatorvosi munkadíj és a felmerülő költségek megfizetése tekintetében a gazdátlan, kóbor állat sürgősségi ellátása esetén a sürgősségi ellátást kezdeményező személyt a tulajdonos megbízójának kell tekinteni. Vagyis a sérült állatok – legyen szó házi- vagy vadállatról – gyógyításának költségeit annak kell megfizetni, aki az állatot az orvoshoz vitte. Ezért is javasolják a segítőkész embereknek, hogy ha csak tehetik, értesítsék a térségben működő állatvédő és madárvédő szervezeteket, és bízzák rájuk a mentést.