Vadgázolás

1 órája

Vadgázolás: kevesen segítenek az elütött állatnak

Egy sérült állat sorsa gyakran azon múlik, hogy a sofőr megáll-e segíteni. A vadgázolás költségei azonban sokba kerülhetnek. Utána jártunk, hogy kinek kell fizetnie az állatorvosi költségeket.

Goletz-DeáK Viktória

Minden autóssal előfordulhat, hogy elüt egy állatot – legyen az vad vagy házi kedvenc. Az állatorvosok, valamint állatvédők szerint azonban a legtöbben továbbhajtanak, pedig a sérült állat sorsa és a közlekedés biztonsága is múlhat azon, kiáll-e valaki segíteni. Most utána jártunk, hogy kinek is kell állnia a vadgázolás során felmerült költségeket. 

Ritkán kerülnek állatorvoshoz a vadgázolás áldozatai. Utána jártunk, hogy kit terhelnek a költségek 
Fotó: Photomann7 / Forrás:  Shutterstock

Ha valaki nagyvadat üt el, a legtöbb autós ma már tudja: a tetem az államé, pontosabban a területileg illetékes vadásztársaságé. Hazavinni és „pörköltet főzni belőle” tilos. A kármegosztás is külön szabályok szerint történik: a vadat a vadásztársaság, az autót pedig az üzembentartója állja, biztosítással kiegészítve.

Sokba kerülhet a vadgázolás 

Más a helyzet, ha háziállat kerül az autó alá – ott a gazda felelhet az állatért, és kártérítési igény is felmerülhet. Egyrészt állatvédelmi bírságot kaphat, mert nem gondoskodott az állatairól megfelelően, másrészt amennyiben kár keletkezik a járműben, annak a javítási költségét is neki kell állnia. 
Az állatvédők szerint azonban az utakon leginkább sünök, békák, teknősök, madarak és kisebb emlősök esnek áldozatul. Ezeket a sofőrök sokszor észre sem veszik, legfeljebb otthon, a lökhárítón fedezik fel a nyomokat. Pedig a sérült állat gyakran még életben van, és rajtunk múlik, hogy kap-e esélyt a túlélésre.

„Nem a gázolók segítenek”

Szabó Márta állatorvos szerint a legtöbb sérült vadat vagy madarat nem a gázoló viszi be hozzájuk.
– Tapasztalataim alapján sokszor más autós vagy járókelő könyörül meg az állaton. Ők vállalják a szállítást és sokszor a kezelés költségét is.  – mondta, hozzátéve: érdemes inkább állatvédő szervezetet hívni, mert nekik van tapasztalatuk és kapcsolatuk a megfelelő orvosokkal.
A doktor arra is figyelmeztet: ha valaki mégis maga szállítja állatorvoshoz a sérült állatot, előbb egyeztessen telefonon, mert nem minden praxis fogad vadállatot. 
A Magyar Állatorvosi Kamara etikai szabályzata szerint: az állatorvosi munkadíj és a felmerülő költségek megfizetése tekintetében a gazdátlan, kóbor állat sürgősségi ellátása esetén a sürgősségi ellátást kezdeményező személyt a tulajdonos megbízójának kell tekinteni. Vagyis a sérült állatok – legyen szó házi- vagy vadállatról – gyógyításának költségeit annak kell megfizetni, aki az állatot az orvoshoz vitte. Ezért is javasolják a segítőkész embereknek, hogy ha csak tehetik, értesítsék a térségben működő állatvédő és madárvédő szervezeteket, és bízzák rájuk a mentést. 

A szerencsés túlélő

Ahogyan arról a Kemma.hu is beszámolt, nemrég egy fiatal rókát gázoltak el a 11-es úton, és csak a szerencsén múlt, hogy nem pusztult el. Márton Vlad András, a BirdMania – Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont vezetője éppen mögötte haladt, és látta, ahogy az autó elütötte az állatot.
– Az autós fékezett, majd gázt adott és elhajtott. Ez ugyanúgy cserbenhagyás! – mondta a természetvédő, aki azonnal biztonságba helyezte a sérült rókát, és segítséget kért a Rókales Alapítványtól.
Az állatot ellátták, és néhány nap múlva már vissza is engedhették eredeti élőhelyére.

Kötelességünk megállni?

Az állatvédelmi törvény kimondja: aki sérült állatot talál, köteles tőle elvárható módon segíteni, vagy értesíteni az illetékeseket. Vadgázolásnál a 112-es segélyhívón keresztül értesíthetők az állatmentők vagy a vadászok.
– Egy megállással életet menthetünk. Ha sorsára hagyjuk a sérült állatot, az nemcsak állatkínzásnak számít, hanem a közlekedést is veszélyezteti – fogalmazott Márton Vlad András.

Így segíthetsz:

  • Mindig álljunk meg biztonságos helyen, és jelezzük az autósoknak a megállást
  • Ne nyúljunk az állathoz puszta kézzel, a sérülés és a félelem agressziót válthat ki
  • Inkább hívjunk szakembert: állatvédő szervezetet, polgárőrséget vagy a 112-t
  • Ha magunk visszük állatorvoshoz, előtte telefonon érdeklődjünk, vállalják-e a kezelést

 

