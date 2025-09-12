szeptember 12., péntek

Mária névnap

Veszély

3 órája

Így kell fizetned, ha vadat gázoltál, már a segítséged is sokba kerülhet

Kiderült, hogy jogilag milyen következményei lehetnek annak, ha valaki elgázol egy állatot, majd továbbhajt. A vadgázolás esetében külön szabályok vonatkoznak a bejelentésre és a költségek viselésére.

Goletz-DeáK Viktória

Minden autóssal előfordulhat, hogy egy figyelmetlen pillanatban állat kerül a kocsi elé. A legtöbben azonban továbbhajtanak – pedig egy sérült állat sorsa, sőt a közlekedés biztonsága is azon múlhat, kiáll-e valaki segíteni. Utánajártunk, milyen szabályok vonatkoznak a vadgázolásra, és kinek kell állnia a felmerülő költségeket.

A legtöbb autós csak elhajt, ha állat fekszik az úton. Pedig a vadgázolás áldozata gyakran még él, és rajtunk múlik, megmentjük-e. Van aki szerint ha nem cselekszünk az a törvény szerint állatkínzás, ami büntethető.
Az állatvédő szemtanúja volt, ahogy egy rókát  elütnek. Véleménye szerint büntethető a vadgázolás, ha nem segítünk. Utána jártunk az igazságnak 
Forrás: BirdMania - Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont/Facebook

Nemrég a 11-es úton gázoltak el egy fiatal rókát, és az autós egyszerűen elhajtott a helyszínről. Márton Vlad András, a BirdMania – Madárpark vezetője szemtanúja volt az esetnek.

Büntethető a vadgázolás?

– Az autós fékezett, majd gázt adott és elhajtott. Ez ugyanúgy cserbenhagyás – vélekedett, hozzátéve, hogy szerencsére sikerült biztonságba helyeznie az állatot, amelyet később visszaengedtek természetes élőhelyére.
Az állatvédő szerint az állatvédelmi törvény egyértelmű: aki sérült állatot talál, köteles tőle elvárható módon segíteni, vagy értesíteni az illetékeseket. Vadgázolásnál a 112-es segélyhívón keresztül lehet kapcsolatba lépni az állatmentőkkel vagy a vadászokkal. Egy megállással tehát életet menthetünk – ennek elmulasztása nemcsak erkölcsi kérdés, hanem akár jogi következményekkel is járhat. 

A Kemma.hu megkereste a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt, hogy megtudja jogilag felelőségre vonható-e a gázoló.
 – Nincs bejelentési kötelezettség, kivéve ha vadat gázolnak, amit az illetékes vadásztársaságnak be kell jelenteni. Az állat gázolása jogilag nem cserbenhagyás és nem közúti baleset, nem állatkínzás – válaszolta a kormányhivatal. Hozzátették, hogy bár jogilag nem számonkérhető, erkölcsi kötelességünk lehet megállni és segítséget kérni, ha észrevesszük, hogy elütöttünk egy állatot. Azonban óvatosságra intenek. 
– Sajnos veszélyes is lehet egy laikus számára sokkos állathoz hozzányúlni, mert az ilyenkor önkéntelenül haraphat, karmolhat – figyelmeztettek. 

Sokba kerülhet a vadgázolás

Ha valaki nagyvadat üt el, a tetem az államé, pontosabban a vadásztársaságé. Hazavinni szigorúan tilos. A kármegosztás külön szabályok szerint történik: a vadat a vadásztársaság, az autót pedig az üzembentartó fizeti, biztosítási fedezettel kiegészítve.
Más a helyzet háziállatnál: ott a gazda felel a kóborlásért, így a járműben keletkezett kárt is neki kell állnia – akár állatvédelmi bírsággal kiegészítve.

Ha pedig valaki segíteni szeretne a kerekek alá került állatnak, az jobb ha tudja: a Magyar Állatorvosi Kamara szabályzata kimondja, hogy a sürgősségi ellátást kezdeményező személyt a tulajdonos megbízójának kell tekinteni, vagyis az állatorvosi költségeket neki kell kifizetnie. Ezért javasolják a szakemberek, hogy inkább az állatvédőket hívjuk: nekik van kapcsolatuk a megfelelő praxisokkal, amelyek vállalják vadállatok ellátását is.

