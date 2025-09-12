Így kell fizetned, ha vadat gázoltál, már a segítséged is sokba kerülhet

Minden autóssal előfordulhat, hogy egy figyelmetlen pillanatban állat kerül a kocsi elé. A legtöbben azonban továbbhajtanak – pedig egy sérült állat sorsa, sőt a közlekedés biztonsága is azon múlhat, kiáll-e valaki segíteni. Utánajártunk, milyen szabályok vonatkoznak a vadgázolásra, és kinek kell állnia a felmerülő költségeket.

Az állatvédő szemtanúja volt, ahogy egy rókát elütnek. Véleménye szerint büntethető a vadgázolás, ha nem segítünk. Utána jártunk az igazságnak

Forrás: BirdMania - Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont/Facebook

Nemrég a 11-es úton gázoltak el egy fiatal rókát, és az autós egyszerűen elhajtott a helyszínről. Márton Vlad András, a BirdMania – Madárpark vezetője szemtanúja volt az esetnek.

Büntethető a vadgázolás?

– Az autós fékezett, majd gázt adott és elhajtott. Ez ugyanúgy cserbenhagyás – vélekedett, hozzátéve, hogy szerencsére sikerült biztonságba helyeznie az állatot, amelyet később visszaengedtek természetes élőhelyére.

Az állatvédő szerint az állatvédelmi törvény egyértelmű: aki sérült állatot talál, köteles tőle elvárható módon segíteni, vagy értesíteni az illetékeseket. Vadgázolásnál a 112-es segélyhívón keresztül lehet kapcsolatba lépni az állatmentőkkel vagy a vadászokkal. Egy megállással tehát életet menthetünk – ennek elmulasztása nemcsak erkölcsi kérdés, hanem akár jogi következményekkel is járhat.