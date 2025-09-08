szeptember 8., hétfő

Figyelem

43 perce

Ez borzasztó! Minden állatvédő azon forrong, amit az autós tett a 11-es úton

Címkék#Márton Vlad András#biztonság#Rókales Alapítvány#törvényi#róka#állatkínzás#autó#segítség

A legtöbb autós csak elhajt, ha állat fekszik az úton. Pedig a vadgázolás áldozata gyakran még él, és rajtunk múlik, megmentjük-e. Van, aki szerint ha nem cselekszünk az a törvény szerint állatkínzás, ami büntethető.

Goletz-DeáK Viktória

Minden autós hajtott már el az út szélén fekvő, elgázolt állat mellett. Sokan pedig maguk is ütöttek el vadat vagy háziállatot – de vajon hányan álltak meg megnézni, segíthetnek-e még? Az állatvédők szerint, ha valaki a vadgázolás után segítség nélkül hagyja az állatot szenvedni, az nemcsak erkölcstelen, hanem cserbenhagyásnak és állatkínzásnak is minősül, ami büntethető. 

Az állatvédő szemtanúja volt, ahogy egy rókát elütnek. Véleménye szerint erkölcsi és törvényi kötelessége az autósnak jelenteni a vadgázolást 
Forrás: BirdMania - Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont/Facebook

Egy fiatal rókának hatalmas szerencséje volt, hogy egy állatvédő volt a szemtanúja annak, ahogy egy autó alá került a 11-es úton. 

Cserbenhagyás a vadgázolás?

A BirdMania – Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont vezetője, Márton Vlad András éppen mögötte haladt, amikor a személyautó elütötte az állatot. Azonnal lefékezett, hogy megállapítsa, van-e még esély megmenteni a róka életét – és volt.

– Az előttem haladó autó nem ment gyorsan, a róka oldalról szaladt alá, kivédhetetlen volt. De, amit utána tett, az felháborító: fékezett egyet, majd gázt adott és elment. Ez ugyanúgy cserbenhagyás! – mondta felháborodva az állatvédő a Kemma.hu-nak.
András azonnal átnézte az állatot, amely a csodával határos módon életben maradt. 

–  Az elütött állat, madár az esetek többségében él, sőt kisebb sérülésekkel megúszta,  jobbára a második, sokadik autó öli meg. Ha én most nem állok meg, reggelre csak egy róka színű lepény lett volna az aszfalton. A terv szerint hétfőn este már szabadon is engedhetjük a korábbi vadászterületén – tette hozzá az állatvédő, aki a Rókales Alapítvány segítségét kérte a kis ravaszdi megmentéséhez. András elmondta, hogy amíg a rókát megvizsgálta és biztonságba helyezte több autó is elhajtott mellette, azonban csak egy állt meg, hogy szüksége van-e segítségre. 

Az állatvédő szerint kötelességünk megállni

Bár az elütött állat ezúttal megúszta, a természetvédő szerint ez ritka. András szerint hasonló esetben nem csak erkölcsi, hanem jogi kötelezettsége is a gázoló autósnak, hogy megálljon. Azonban, ha a járműben nem keletkezik kár, ritka, hogy valaki megálljon.  Az állatvédelmi törvény szerint ugyanis, aki sérült állatot talál, köteles tőle elvárható módon segíteni, vagy értesíteni az illetékeseket. Vadgázolásnál a 112-es segélyhívón keresztül az állatmentők vagy az illetékes vadász értesíthető.

A gyors segítségnek hála a ravaszdi hamarosan újra szabadon szaladgálhat. Azonban segítség nélkül elpusztult volna 
Forrás: BirdMania - Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont/Facebook

– Olyan minden autóssal előfordul, hogy elüt egy állatot, én is ütöttem már el. Ez is kivédhetetlen eset volt. De ha megtörtént a baj, állj meg! Húzd le az állatot az útról, hívd a 112-t, vagy juttasd el állatmentőhöz. Egy megállással életet menthetsz – tette hozzá Márton Vlad András, aki szerint a magára hagyott állat nemcsak szenved, hanem a közlekedésbiztonságot is veszélyezteti. Ha egy jármű észrevétlenül áthajt rajta, megdobhatja az autót, vagy ha a sofőr észreveszi és hirtelen ki akarja kerülni, az könnyen balesetet okozhat. Ráadásul a tetem újabb állatokat vonzhat az útra. 
Az ügyben megkérdeztük az illetékes hatóságokat, amennyiben válaszolnak természetesen beszámolunk róla. 

 

