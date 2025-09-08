43 perce
Ez borzasztó! Minden állatvédő azon forrong, amit az autós tett a 11-es úton
A legtöbb autós csak elhajt, ha állat fekszik az úton. Pedig a vadgázolás áldozata gyakran még él, és rajtunk múlik, megmentjük-e. Van, aki szerint ha nem cselekszünk az a törvény szerint állatkínzás, ami büntethető.
Minden autós hajtott már el az út szélén fekvő, elgázolt állat mellett. Sokan pedig maguk is ütöttek el vadat vagy háziállatot – de vajon hányan álltak meg megnézni, segíthetnek-e még? Az állatvédők szerint, ha valaki a vadgázolás után segítség nélkül hagyja az állatot szenvedni, az nemcsak erkölcstelen, hanem cserbenhagyásnak és állatkínzásnak is minősül, ami büntethető.
Egy fiatal rókának hatalmas szerencséje volt, hogy egy állatvédő volt a szemtanúja annak, ahogy egy autó alá került a 11-es úton.
Cserbenhagyás a vadgázolás?
A BirdMania – Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont vezetője, Márton Vlad András éppen mögötte haladt, amikor a személyautó elütötte az állatot. Azonnal lefékezett, hogy megállapítsa, van-e még esély megmenteni a róka életét – és volt.
– Az előttem haladó autó nem ment gyorsan, a róka oldalról szaladt alá, kivédhetetlen volt. De, amit utána tett, az felháborító: fékezett egyet, majd gázt adott és elment. Ez ugyanúgy cserbenhagyás! – mondta felháborodva az állatvédő a Kemma.hu-nak.
András azonnal átnézte az állatot, amely a csodával határos módon életben maradt.
– Az elütött állat, madár az esetek többségében él, sőt kisebb sérülésekkel megúszta, jobbára a második, sokadik autó öli meg. Ha én most nem állok meg, reggelre csak egy róka színű lepény lett volna az aszfalton. A terv szerint hétfőn este már szabadon is engedhetjük a korábbi vadászterületén – tette hozzá az állatvédő, aki a Rókales Alapítvány segítségét kérte a kis ravaszdi megmentéséhez. András elmondta, hogy amíg a rókát megvizsgálta és biztonságba helyezte több autó is elhajtott mellette, azonban csak egy állt meg, hogy szüksége van-e segítségre.
Az állatvédő szerint kötelességünk megállni
Bár az elütött állat ezúttal megúszta, a természetvédő szerint ez ritka. András szerint hasonló esetben nem csak erkölcsi, hanem jogi kötelezettsége is a gázoló autósnak, hogy megálljon. Azonban, ha a járműben nem keletkezik kár, ritka, hogy valaki megálljon. Az állatvédelmi törvény szerint ugyanis, aki sérült állatot talál, köteles tőle elvárható módon segíteni, vagy értesíteni az illetékeseket. Vadgázolásnál a 112-es segélyhívón keresztül az állatmentők vagy az illetékes vadász értesíthető.
– Olyan minden autóssal előfordul, hogy elüt egy állatot, én is ütöttem már el. Ez is kivédhetetlen eset volt. De ha megtörtént a baj, állj meg! Húzd le az állatot az útról, hívd a 112-t, vagy juttasd el állatmentőhöz. Egy megállással életet menthetsz – tette hozzá Márton Vlad András, aki szerint a magára hagyott állat nemcsak szenved, hanem a közlekedésbiztonságot is veszélyezteti. Ha egy jármű észrevétlenül áthajt rajta, megdobhatja az autót, vagy ha a sofőr észreveszi és hirtelen ki akarja kerülni, az könnyen balesetet okozhat. Ráadásul a tetem újabb állatokat vonzhat az útra.
Az ügyben megkérdeztük az illetékes hatóságokat, amennyiben válaszolnak természetesen beszámolunk róla.