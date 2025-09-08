Ez borzasztó! Minden állatvédő azon forrong, amit az autós tett a 11-es úton

Minden autós hajtott már el az út szélén fekvő, elgázolt állat mellett. Sokan pedig maguk is ütöttek el vadat vagy háziállatot – de vajon hányan álltak meg megnézni, segíthetnek-e még? Az állatvédők szerint, ha valaki a vadgázolás után segítség nélkül hagyja az állatot szenvedni, az nemcsak erkölcstelen, hanem cserbenhagyásnak és állatkínzásnak is minősül, ami büntethető.

Az állatvédő szemtanúja volt, ahogy egy rókát elütnek. Véleménye szerint erkölcsi és törvényi kötelessége az autósnak jelenteni a vadgázolást

Forrás: BirdMania - Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont/Facebook

Egy fiatal rókának hatalmas szerencséje volt, hogy egy állatvédő volt a szemtanúja annak, ahogy egy autó alá került a 11-es úton.

Cserbenhagyás a vadgázolás?

A BirdMania – Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont vezetője, Márton Vlad András éppen mögötte haladt, amikor a személyautó elütötte az állatot. Azonnal lefékezett, hogy megállapítsa, van-e még esély megmenteni a róka életét – és volt.

– Az előttem haladó autó nem ment gyorsan, a róka oldalról szaladt alá, kivédhetetlen volt. De, amit utána tett, az felháborító: fékezett egyet, majd gázt adott és elment. Ez ugyanúgy cserbenhagyás! – mondta felháborodva az állatvédő a Kemma.hu-nak.

András azonnal átnézte az állatot, amely a csodával határos módon életben maradt.

– Az elütött állat, madár az esetek többségében él, sőt kisebb sérülésekkel megúszta, jobbára a második, sokadik autó öli meg. Ha én most nem állok meg, reggelre csak egy róka színű lepény lett volna az aszfalton. A terv szerint hétfőn este már szabadon is engedhetjük a korábbi vadászterületén – tette hozzá az állatvédő, aki a Rókales Alapítvány segítségét kérte a kis ravaszdi megmentéséhez. András elmondta, hogy amíg a rókát megvizsgálta és biztonságba helyezte több autó is elhajtott mellette, azonban csak egy állt meg, hogy szüksége van-e segítségre.

Az állatvédő szerint kötelességünk megállni

Bár az elütött állat ezúttal megúszta, a természetvédő szerint ez ritka. András szerint hasonló esetben nem csak erkölcsi, hanem jogi kötelezettsége is a gázoló autósnak, hogy megálljon. Azonban, ha a járműben nem keletkezik kár, ritka, hogy valaki megálljon. Az állatvédelmi törvény szerint ugyanis, aki sérült állatot talál, köteles tőle elvárható módon segíteni, vagy értesíteni az illetékeseket. Vadgázolásnál a 112-es segélyhívón keresztül az állatmentők vagy az illetékes vadász értesíthető.