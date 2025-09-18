Éjszakai látogatók Tatabányán: nem mindennapi vendégek a lakótelepen +videó

Az évszakváltás nemcsak a természetet formálja át, hanem a vadak viselkedésére is hatással van. Az állatok ilyenkor aktívabban keresik a táplálékot és könnyebben merészkednek lakott területek közelébe. Ez fokozott odafigyelést kíván a lakosságtól, hiszen egy váratlan találkozás akár veszélyes helyzetet is teremthet. Nem hiába érkezett több bejelentés is Tatabánya különböző pontjáról - vaddisznót láttak.

A vaddisznók gyakran keresnek vízforrást vagy élelmet a lakott területek közelében – ez sokszor vezet váratlan találkozásokhoz

Forrás: pexels.com

Vaddisznók Tatabányán

Az elmúlt napokban több lakossági bejelentés is érkezett arról, hogy Tatabánya különböző pontjain – a Réti utcánál, a kerékpárutak mentén, sőt, játszóterek közelében – vaddisznók jelentek meg. A beszámolók szerint a vadak nemcsak éjszaka, hanem nappal is fel-felbukkantak, volt, aki kerékpározás közben találkozott velük, másokat hajnali zajok ébresztettek.

A jelenség nem új: a hatóságok szerint országosan gondot okoz, hogy a vadállatok egyre gyakrabban húzódnak be a lakott területekre. Tatabányán is évek óta jelen van a probléma, a szakemberek folyamatosan keresik a megoldást arra, hogyan lehet biztonságosan kezelni a városba tévedt állatokat.

Mit tegyünk, ha vaddisznóval találkozunk?

A szakértők szerint a legfontosabb a nyugalom megőrzése.

Ne közelítsük meg az állatot, és ne próbáljuk elzavarni.

Hagyjunk neki menekülési útvonalat.

Ha szükséges, zajkeltéssel jelezzük a jelenlétünket.

Ne szorítsuk sarokba, mert támadóvá válhat.

A környéken a kutyát mindig pórázon kell tartani.

Az észleléseket a Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál ([email protected]), valamint a Vérteserdő Zrt.-nél ([email protected]) lehet jelezni.

Nem egyedi jelenség

Nem ez az első eset, hogy Tatabányán gondot okoznak a vaddisznók: ahogy arról korábban beszámoltunk, júniusban egy 100 kilós vadkant ejtettek el a belterületi vadkárelhárítás részeként. Akkor a szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a vaddisznók már szinte elvárosiasodtak, nem zavarja őket a közlekedés, és jelentős kárt okoznak a kertekben. Továbbá korábban róka bukkant fel egy lakótelepen, ami kisebb riadalmat keltett. Ezek az esetek is jól mutatják, hogy a város és a vadállatok élettere egyre gyakrabban keresztezi egymást.