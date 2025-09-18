1 órája
Éjszakai látogatók Tatabányán: nem mindennapi vendégek a lakótelepen +videó
Ahogy beköszönt az ősz, a vadállatok egyre gyakrabban húzódnak a települések közelébe élelem után kutatva. A városlakók számára ez sokszor ijesztő találkozásokat jelent. Az elmúlt napokban Tatabányán is több helyen bukkantak fel vaddisznók – az utóbbi években nem ez az első eset.
Az évszakváltás nemcsak a természetet formálja át, hanem a vadak viselkedésére is hatással van. Az állatok ilyenkor aktívabban keresik a táplálékot és könnyebben merészkednek lakott területek közelébe. Ez fokozott odafigyelést kíván a lakosságtól, hiszen egy váratlan találkozás akár veszélyes helyzetet is teremthet. Nem hiába érkezett több bejelentés is Tatabánya különböző pontjáról - vaddisznót láttak.
Vaddisznók Tatabányán
Az elmúlt napokban több lakossági bejelentés is érkezett arról, hogy Tatabánya különböző pontjain – a Réti utcánál, a kerékpárutak mentén, sőt, játszóterek közelében – vaddisznók jelentek meg. A beszámolók szerint a vadak nemcsak éjszaka, hanem nappal is fel-felbukkantak, volt, aki kerékpározás közben találkozott velük, másokat hajnali zajok ébresztettek.
A jelenség nem új: a hatóságok szerint országosan gondot okoz, hogy a vadállatok egyre gyakrabban húzódnak be a lakott területekre. Tatabányán is évek óta jelen van a probléma, a szakemberek folyamatosan keresik a megoldást arra, hogyan lehet biztonságosan kezelni a városba tévedt állatokat.
Mit tegyünk, ha vaddisznóval találkozunk?
A szakértők szerint a legfontosabb a nyugalom megőrzése.
- Ne közelítsük meg az állatot, és ne próbáljuk elzavarni.
- Hagyjunk neki menekülési útvonalat.
- Ha szükséges, zajkeltéssel jelezzük a jelenlétünket.
- Ne szorítsuk sarokba, mert támadóvá válhat.
- A környéken a kutyát mindig pórázon kell tartani.
Az észleléseket a Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál ([email protected]), valamint a Vérteserdő Zrt.-nél ([email protected]) lehet jelezni.
Nem egyedi jelenség
Nem ez az első eset, hogy Tatabányán gondot okoznak a vaddisznók: ahogy arról korábban beszámoltunk, júniusban egy 100 kilós vadkant ejtettek el a belterületi vadkárelhárítás részeként. Akkor a szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a vaddisznók már szinte elvárosiasodtak, nem zavarja őket a közlekedés, és jelentős kárt okoznak a kertekben. Továbbá korábban róka bukkant fel egy lakótelepen, ami kisebb riadalmat keltett. Ezek az esetek is jól mutatják, hogy a város és a vadállatok élettere egyre gyakrabban keresztezi egymást.
Közös felelősség
A szakemberek szerint a hosszú távú megoldás kulcsa az együttműködés: a lakosság, a városvezetés és a vadgazdálkodással foglalkozó szervezetek közösen tudják biztosítani, hogy az emberek és az állatok egyaránt biztonságban legyenek. A hangsúly nemcsak a problémák kezelésén, hanem a megelőzésen is van – hiszen a közös cél az, hogy a jövőben kevesebb konfliktus alakuljon ki, amikor a természet és a városi élet összeér.
Korábban írtunk már arról is, hogy a közutakon történő vadgázolásoknál milyen következményekkel kell számolni, és kinek a kötelessége segíteni egy sérült állaton. A tapasztalatok szerint a legtöbben sajnos továbbhajtanak, pedig a jogszabályok is előírják: a sérült állat sorsa és a közlekedés biztonsága múlhat azon, hogy valaki megáll-e segíteni. A költségek ugyan sok esetben vitát okoznak, de a szakemberek hangsúlyozzák: akár vad-, akár háziállatról van szó, az emberséges hozzáállás és a felelős cselekvés mindenki közös érdeke.