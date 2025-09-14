Súlyos bírságot kockáztatnak az erdőjárók: kiderült az igazság a vadászlesekről

Bár a legtöbb vadászles fából készült, egyszerű szerkezetnek tűnik, használatuk szigorú keretekhez kötött. A vadászati törvény pontosan meghatározza, hol és milyen céllal helyezhetők ki, hiszen ezek nem pihenőhelyek vagy turisták számára épített kilátók.

A vadászles nem turistalátványosság

Fotó: Ujvári Sándor / Forrás: Szabad Föld

A vadászles hagyománya

A lesek elsődleges célja a vadállomány megfigyelése, illetve az etikus, biztonságos vadászat biztosítása: magasabbról könnyebb a pontos lövés, ami csökkenti az állat fölösleges szenvedését.

Az írott szabályok mellett a vadászok körében szájhagyomány útján élnek olyan szokások, amelyeket mindenki tiszteletben tart. Például egy vadászlesre illetlenség engedély nélkül felmászni, még akkor is, ha épp üresnek tűnik. A lesek sokszor magántulajdonban vannak, így használatukhoz mindig a jogosult beleegyezése szükséges. Ha valaki kívülállóként mászik fel, nemcsak szabályt sért, de balesetveszélyes helyzetet is teremthet: a létrák gyakran meredekek, a faanyag pedig az időjárás miatt gyorsan romlik.

Érdekesség, hogy egyes lesek évtizedek óta ugyanazon a helyen állnak, szinte beleolvadva az erdőbe, a tájba. A vadászles építése sokszor saját kezűleg történik, a vadászok maguk állítják fel és tartják karban ezeket, ami szoros kapcsolatot teremt a terület és az ott élő vadállomány között. Vannak, akik babonákat is kötnek a lesekhez – például nem mindenki vadászik szívesen más által „felavatott” lesen, mert úgy tartják, az nem hoz szerencsét.

A természetjáróknak is érdemes tisztában lenniük azzal, hogy ezek az építmények nem turistacélokat szolgálnak. Ha mégis találkoznak egy lessel, azt tiszteletben kell hagyni, és nem szabad felszerelésként vagy játszóeszközként használni. Egyben azonban segíthetnek: ha bajt, rongálást, vagy veszélyes állapotot látnak, érdemes értesíteni a helyi vadásztársaságot.

Feljelentés lehet a fotózkodás vége

A vadászlesek tehát nem csupán fából ácsolt tornyok, hanem a vadgazdálkodás, a biztonság és a hagyomány részét képezik. Megőrzésük, tiszteletük és felelős használatuk közös érdek: a vadászoké, a természetjáróké és a természeté egyaránt. Ha pedig az erdei etikettnél továbbmegyünk, meg kell jegyezni: ha valaki kárt tesz a vadász- vagy magaslesekben, az feljelentést is vonhat maga után rongálás miatt és akár több százezer forintos bírság vagy büntetés is lehet a rendetlen erdőjáró jussa. csak hogy a nagyságrendekkel tisztában legyünk: a Nool információi szerint több millió forint is lehet egy magasles értéke.