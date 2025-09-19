Sokan elítélik a vadászatot, mondván "minden élet szent": a szakértők elárulták, miért szükséges

A vadászat évezredek óta része az ember és természet kapcsolatának. Van, aki sportnak, van, aki szakmának, mások elítélendőnek tartják. A kérdésben nincsen egyetértés, de a szabályozott keretek és a természetes egyensúly fenntartása megkerülhetetlen. A Vérteserdő Zrt. munkatársai hatalmas területen gondoskodnak az erdők egyensúlyának megőrzéséről.

A vadászat kérdésében megoszlanak a vélemények, a Vérteserdő Zrt. szakértői elárulták, miért szükséges.

Fotó: Limp Tibor / Forrás: Vérteserdő Zrt.

Heves érzelmeket váltott ki a téma

Olvasóink közül sokan határozottan állítják, hogy a vadászat kegyetlenséggel ér fel. Érvelésük szerint a vad védtelen, amikor egy puskagolyó végzi ki. Többen bűnnek nevezik, mondván: minden élet szent. Mások különbséget tesznek az élelemszerző vadászat és a sportvadászat között, utóbbinak semmilyen erkölcsi alapot nem látnak.

Voltak olyan hozzászólók is, akik szerint a vadászat nem más, mint szakma. Őseink túlélése elképzelhetetlen volt nélküle, a mai ember azonban inkább hagyományőrzésből vagy szenvedélyből végzi. Ugyanakkor aki képes befogadni a vadgazdálkodási szakemberek érvelését, könnyen belátja: a vadvédelem, vadgazdálkodás és vadászat ma már nem kizárólag az élelemszerzésről, hanem állatpopuláció szabályozásáról szól. A túlszaporodás ugyanis komoly károkat okozhat a mezőgazdaságban, az erdők megújulásában és a közlekedésbiztonságban is, így a vadászat a természet egyensúlyának fenntartásában betöltött szerepe vitathatatlan.

A szakemberek álláspontja

A Vérteserdő Zrt. hangsúlyozza: a vadászat nem pusztán hobbi, hanem szigorúan szabályozott tevékenység. Magyarországon 52 vadgazdálkodási tájegységben zajlik vadászat, a hosszú távú tervek és éves kvóták alapján. Komárom-Esztergom vármegyében 41 vadászterület működik, ezek közül háromban maga a Vérteserdő Zrt. lát el vadgazdálkodási feladatokat.

Eltűntek a nagy ragadozók

A társaság kezelésében lévő mintegy 28 ezer hektáros területen mind az öt nagyvadfaj előfordul: gímszarvas, dámszarvas, őz, muflon és vaddisznó. Ragadozók híján a populációszabályozás az ember feladata, különben a túlszaporodás mezőgazdasági károkat és állategészségügyi és közlekedésbiztonsági veszélyt is jelentene. A csúcsragadozók, mint a szürkefarkas már régóta nincsenek jelen, szerepüket az ember tölti be.