szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

19°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vadgazdálkodás

1 órája

Sokan elítélik a vadászatot, mondván "minden élet szent": a szakértők elárulták, miért szükséges

Címkék#Vérteserdő Zrt#vadászat#erdő#nyúl#róka#szarvas#természet#vaddisznó#puska#Vértes

Megkérdeztük olvasóinkat, mi a véleményük a vadászatról. A válaszok heves vitát váltottak ki, hiszen egyesek szerint minden élet szent, a szakértők viszont a vadvédelem mellett, a vadgazdálkodás részeként a vadállomány szabályozásának szükségességét hangsúlyozzák. Tehát a vadászat szükséges.

Veszprémi Dániel

A vadászat évezredek óta része az ember és természet kapcsolatának. Van, aki sportnak, van, aki szakmának, mások elítélendőnek tartják. A kérdésben nincsen egyetértés, de a szabályozott keretek és a természetes egyensúly fenntartása megkerülhetetlen. A Vérteserdő Zrt. munkatársai hatalmas területen gondoskodnak az erdők egyensúlyának megőrzéséről.

vérteserdő zrt,Three,Hunters,On,The,Background,Of,The,Sunset,Are,On,vadászat, vaddisznó, szarvas, erdő, természet, Vérteserdő Zrt., vadász idény
A vadászat kérdésében megoszlanak a vélemények, a Vérteserdő Zrt. szakértői elárulták, miért szükséges.
Fotó: Limp Tibor / Forrás: Vérteserdő Zrt.

Heves érzelmeket váltott ki a téma

Olvasóink közül sokan határozottan állítják, hogy a vadászat kegyetlenséggel ér fel. Érvelésük szerint a vad védtelen, amikor egy puskagolyó végzi ki. Többen bűnnek nevezik, mondván: minden élet szent. Mások különbséget tesznek az élelemszerző vadászat és a sportvadászat között, utóbbinak semmilyen erkölcsi alapot nem látnak.

Voltak olyan hozzászólók is, akik szerint a vadászat nem más, mint szakma. Őseink túlélése elképzelhetetlen volt nélküle, a mai ember azonban inkább hagyományőrzésből vagy szenvedélyből végzi. Ugyanakkor aki képes befogadni a vadgazdálkodási szakemberek érvelését, könnyen belátja: a vadvédelem, vadgazdálkodás és vadászat ma már nem kizárólag az élelemszerzésről, hanem állatpopuláció szabályozásáról szól. A túlszaporodás ugyanis komoly károkat okozhat a mezőgazdaságban, az erdők megújulásában és a közlekedésbiztonságban is, így a vadászat a természet egyensúlyának fenntartásában betöltött szerepe vitathatatlan.

A szakemberek álláspontja

A Vérteserdő Zrt. hangsúlyozza: a vadászat nem pusztán hobbi, hanem szigorúan szabályozott tevékenység. Magyarországon 52 vadgazdálkodási tájegységben zajlik vadászat, a hosszú távú tervek és éves kvóták alapján. Komárom-Esztergom vármegyében 41 vadászterület működik, ezek közül háromban maga a Vérteserdő Zrt. lát el vadgazdálkodási feladatokat.

Eltűntek a nagy ragadozók

A társaság kezelésében lévő mintegy 28 ezer hektáros területen mind az öt nagyvadfaj előfordul: gímszarvas, dámszarvas, őz, muflon és vaddisznó. Ragadozók híján a populációszabályozás az ember feladata, különben a túlszaporodás mezőgazdasági károkat és állategészségügyi és közlekedésbiztonsági veszélyt is jelentene. A csúcsragadozók, mint a szürkefarkas már régóta nincsenek jelen, szerepüket az ember tölti be.

A vadászat megítélésében elengedhetetlen, hogy elvonatkoztassunk az érzelmektől, hiszen a szakmai alapokon nyugvó, szigorúan szabályozott vadgazdálkodás nem pusztán hagyomány vagy szenvedély, hanem a természetes egyensúly fenntartásának, az állatpopuláció kontrolljának és az erdők, mezőgazdasági területek, valamint az emberi biztonság védelmének egyik legfontosabb eszköze.

Ki vadászhat a Vértesben?

A vadászati jog gyakorlásának minősül a saját vadászat, a vendégvadászat és a bérvadászat. Magyarországon az az érvényes vadászjeggyel, vagy vadászati engedéllyel rendelkező személy vadászhat, akinek vadászaton való részvételéhez a vadászatra jogosult hozzájárult, illetve bérvadászat esetén vele szerződést kötött. A vadászjegyet és a vadászati engedélyt egyaránt a meghatározott feltételekkel rendelkezők részére az Országos Magyar Vadászkamara állítja ki.

A Vadász Erdész csatornáján Dr. Jánoska Ferenc számol be a vadkár megelőzésről:

Vadászati idények

A szigorú jogszabályok pl.: az ellési, utódgondozási, agancsfejlesztési időszakban egyes vadfajoknak védelmet biztosítanak, így a vadászat idényhez kötött: 

  • például a gímszarvas bika szeptembertől januárig ejthető el
  • a dámbika októbertől februárig
  • míg a vaddisznóra egész évben lehet vadászni.

Az apróvadfajok közül a fácán és a nyúl főként őszi és téli hónapokban szerepel a terítékben. A vaddisznóra ugyanakkor egész évben lehet vadászni, amelynek elsődleges oka a hazánkat is elérő afrikai sertéspestis továbbterjedésének akadályozása.

vadászat, vaddisznó, szarvas, erdő, természet, Vérteserdő Zrt., vadász idény
Vadászidények az országban.
Forrás: Verteserdo Zrt

Az egyensúly és biztonság oltárán

A vadászat kérdése heves érzelmeket vált ki. Egyesek kegyetlenségnek tartják, mások szerint a természet rendjének fenntartásához elengedhetetlen. Abban viszont minden fél egyetért: a vadászat szabályozása, a törvényes keretek és a szakmai felügyelet nélkül a vadállomány és az élőhelyek egyensúlya könnyen felborulna.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu