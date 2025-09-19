1 órája
Sokan elítélik a vadászatot, mondván "minden élet szent": a szakértők elárulták, miért szükséges
Megkérdeztük olvasóinkat, mi a véleményük a vadászatról. A válaszok heves vitát váltottak ki, hiszen egyesek szerint minden élet szent, a szakértők viszont a vadvédelem mellett, a vadgazdálkodás részeként a vadállomány szabályozásának szükségességét hangsúlyozzák. Tehát a vadászat szükséges.
A vadászat évezredek óta része az ember és természet kapcsolatának. Van, aki sportnak, van, aki szakmának, mások elítélendőnek tartják. A kérdésben nincsen egyetértés, de a szabályozott keretek és a természetes egyensúly fenntartása megkerülhetetlen. A Vérteserdő Zrt. munkatársai hatalmas területen gondoskodnak az erdők egyensúlyának megőrzéséről.
Heves érzelmeket váltott ki a téma
Olvasóink közül sokan határozottan állítják, hogy a vadászat kegyetlenséggel ér fel. Érvelésük szerint a vad védtelen, amikor egy puskagolyó végzi ki. Többen bűnnek nevezik, mondván: minden élet szent. Mások különbséget tesznek az élelemszerző vadászat és a sportvadászat között, utóbbinak semmilyen erkölcsi alapot nem látnak.
Voltak olyan hozzászólók is, akik szerint a vadászat nem más, mint szakma. Őseink túlélése elképzelhetetlen volt nélküle, a mai ember azonban inkább hagyományőrzésből vagy szenvedélyből végzi. Ugyanakkor aki képes befogadni a vadgazdálkodási szakemberek érvelését, könnyen belátja: a vadvédelem, vadgazdálkodás és vadászat ma már nem kizárólag az élelemszerzésről, hanem állatpopuláció szabályozásáról szól. A túlszaporodás ugyanis komoly károkat okozhat a mezőgazdaságban, az erdők megújulásában és a közlekedésbiztonságban is, így a vadászat a természet egyensúlyának fenntartásában betöltött szerepe vitathatatlan.
A szakemberek álláspontja
A Vérteserdő Zrt. hangsúlyozza: a vadászat nem pusztán hobbi, hanem szigorúan szabályozott tevékenység. Magyarországon 52 vadgazdálkodási tájegységben zajlik vadászat, a hosszú távú tervek és éves kvóták alapján. Komárom-Esztergom vármegyében 41 vadászterület működik, ezek közül háromban maga a Vérteserdő Zrt. lát el vadgazdálkodási feladatokat.
Eltűntek a nagy ragadozók
A társaság kezelésében lévő mintegy 28 ezer hektáros területen mind az öt nagyvadfaj előfordul: gímszarvas, dámszarvas, őz, muflon és vaddisznó. Ragadozók híján a populációszabályozás az ember feladata, különben a túlszaporodás mezőgazdasági károkat és állategészségügyi és közlekedésbiztonsági veszélyt is jelentene. A csúcsragadozók, mint a szürkefarkas már régóta nincsenek jelen, szerepüket az ember tölti be.
A vadászat megítélésében elengedhetetlen, hogy elvonatkoztassunk az érzelmektől, hiszen a szakmai alapokon nyugvó, szigorúan szabályozott vadgazdálkodás nem pusztán hagyomány vagy szenvedély, hanem a természetes egyensúly fenntartásának, az állatpopuláció kontrolljának és az erdők, mezőgazdasági területek, valamint az emberi biztonság védelmének egyik legfontosabb eszköze.
Ki vadászhat a Vértesben?
A vadászati jog gyakorlásának minősül a saját vadászat, a vendégvadászat és a bérvadászat. Magyarországon az az érvényes vadászjeggyel, vagy vadászati engedéllyel rendelkező személy vadászhat, akinek vadászaton való részvételéhez a vadászatra jogosult hozzájárult, illetve bérvadászat esetén vele szerződést kötött. A vadászjegyet és a vadászati engedélyt egyaránt a meghatározott feltételekkel rendelkezők részére az Országos Magyar Vadászkamara állítja ki.
A Vadász Erdész csatornáján Dr. Jánoska Ferenc számol be a vadkár megelőzésről:
Vadászati idények
A szigorú jogszabályok pl.: az ellési, utódgondozási, agancsfejlesztési időszakban egyes vadfajoknak védelmet biztosítanak, így a vadászat idényhez kötött:
- például a gímszarvas bika szeptembertől januárig ejthető el
- a dámbika októbertől februárig
- míg a vaddisznóra egész évben lehet vadászni.
Az apróvadfajok közül a fácán és a nyúl főként őszi és téli hónapokban szerepel a terítékben. A vaddisznóra ugyanakkor egész évben lehet vadászni, amelynek elsődleges oka a hazánkat is elérő afrikai sertéspestis továbbterjedésének akadályozása.
Az egyensúly és biztonság oltárán
A vadászat kérdése heves érzelmeket vált ki. Egyesek kegyetlenségnek tartják, mások szerint a természet rendjének fenntartásához elengedhetetlen. Abban viszont minden fél egyetért: a vadászat szabályozása, a törvényes keretek és a szakmai felügyelet nélkül a vadállomány és az élőhelyek egyensúlya könnyen felborulna.