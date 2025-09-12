6 órája
Ennek sokan fognak örülni: így változnak az üzemanyagárak szombattól
A hét közepén tapasztalt stagnálás után szombattól újra változnak az üzemanyagárak, ráadásul most kedvező irányban: a benzin és a gázolaj ára is mérséklődik.
Szeptember 13-tól, szombattól csökkennek a hazai üzemanyagárak a nagykereskedelmi árak frissítése nyomán – írta meg a holtankoljak.hu.
Így alakulnak az üzemanyagárak
A változás szerint a 95-ös benzin bruttó 2 forinttal, míg a gázolaj bruttó 4 forinttal kerül kevesebbe literenként. A mostani csökkenés előtt, pénteken az ország töltőállomásain az alábbi átlagárakkal találkozhattunk:
- 95-ös benzin: 590 forint/liter
- Gázolaj: 591 forint/liter
A mérséklődés így akár több száz forintos megtakarítást is jelenthet egy teljes tankolásnál. Bár a változás nem számottevő, a folyamatosan változó piaci környezetben minden árcsökkenés könnyebbséget jelent az autósoknak.