Ennek sokan fognak örülni: így változnak az üzemanyagárak szombattól

Szeptember 13-tól, szombattól csökkennek a hazai üzemanyagárak a nagykereskedelmi árak frissítése nyomán – írta meg a holtankoljak.hu.

Így alakulnak az üzemanyagárak

Forrás: Shutterstock

A változás szerint a 95-ös benzin bruttó 2 forinttal, míg a gázolaj bruttó 4 forinttal kerül kevesebbe literenként. A mostani csökkenés előtt, pénteken az ország töltőállomásain az alábbi átlagárakkal találkozhattunk:

95-ös benzin: 590 forint/liter

Gázolaj: 591 forint/liter

A mérséklődés így akár több száz forintos megtakarítást is jelenthet egy teljes tankolásnál. Bár a változás nem számottevő, a folyamatosan változó piaci környezetben minden árcsökkenés könnyebbséget jelent az autósoknak.