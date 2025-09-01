1 órája
Megint rossz hírt kapnak a sofőrök, éjféltől jön a változás
Nem kezdődik jól a szeptember, keddtől ismét drágábban a tankolhatunk. Az üzemanyagár emelkedése eddig úgy néz ki, csak a gázolajra lesz hatással.
Újabb rossz hírt közölt a holtankoljak.hu, a múlt heti üzemanyagár növekedésnek még nincs vége. A héten kedden, szeptember 2-án a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik bruttó 2 forinttal. A benzinért a kutak nem fizetnek többet beszerzésükkor.
A mai átlag üzemanyagárak:
95-ös benzin: 592 Ft/liter
Gázolaj: 595 Ft/liter
Fenti gázolaj átlagár emelkedhet egy picit tovább keddtől.
A holtankoljak.hu oldalán megnéztük a legolcsóbb benzin árakat és a legolcsóbb gázolaj árakat is. Tatabányán a vértesszőlősi kútnál van a legolcsóbb benzin, itt 583.9 forint/liter, a gázolaj 586.9 forint/liter. Komáromban az Igmándi M.Petrolnál a benzin 579.9 forint/liter, a gázolaj pedig 589.9 forint liter.
/ liter