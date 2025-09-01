Megint rossz hírt kapnak a sofőrök, éjféltől jön a változás

Újabb rossz hírt közölt a holtankoljak.hu, a múlt heti üzemanyagár növekedésnek még nincs vége. A héten kedden, szeptember 2-án a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik bruttó 2 forinttal. A benzinért a kutak nem fizetnek többet beszerzésükkor.

Itt vannak az új üzemanyagárak

Fotó: Andrey Mihaylov / Forrás: Shutterstock

A mai átlag üzemanyagárak:

95-ös benzin: 592 Ft/liter

Gázolaj: 595 Ft/liter

Fenti gázolaj átlagár emelkedhet egy picit tovább keddtől.

A holtankoljak.hu oldalán megnéztük a legolcsóbb benzin árakat és a legolcsóbb gázolaj árakat is. Tatabányán a vértesszőlősi kútnál van a legolcsóbb benzin, itt 583.9 forint/liter, a gázolaj 586.9 forint/liter. Komáromban az Igmándi M.Petrolnál a benzin 579.9 forint/liter, a gázolaj pedig 589.9 forint liter.

/ liter



