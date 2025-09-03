Döntöttek, már éjféltől új árak lesznek a benzinkutakon

Nem maradtak sokáig változás nélkül az üzemanyagárak, új információkat közölt a holtankoljak.hu. Szeptember 4-én csütörtökön bruttó 2 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, a benzin esetében az árak továbbra is változatlanok.

Üzemanyagár: változik a gázolaj ára

Az üzemanyagárak átlagárai

Így a 95-ös benzin átlagára továbbra is 591 forint literenként, míg a gázolajat mai napon 3-án 594 forintos átlagáron tankolhatjuk.

A holtankoljak.hu oldalán megnéztük a legolcsóbb benzin árakat és a legolcsóbb gázolaj árakat is. Tatabányán a vértesszőlősi kútnál van a legolcsóbb benzin, itt 583.9 forint/liter, a gázolaj 586.9 forint/liter. Komáromban az Igmándi M.Petrolnál a benzin 579.9 forint/liter, a gázolaj pedig 589.9 forint liter.