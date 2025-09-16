szeptember 16., kedd

1 órája

Literenként 32 forint spórolás? Ezen a kúton a legkedvezőbb az új üzemanyagár

Címkék#gázolaj#benzin ár#üzemanyagára#árak

Szeptember 16-án újabb változás jön a hazai kutakon. Az üzemanyagár ismét módosul, de nem mindenhol ugyanannyira – van, ahol még mindig kedvező áron tankolhatunk.

Kemma.hu

Ismét emelkedés történt a hazai kutakon. Szeptember 16-án újra módosultak az üzemanyagárak, a különbségek pedig városonként most is jelentősek lettek – érdemes előre megtervezni, hol tankolunk.

Ezért emelkednek az üzemanyagárak csütörtöktől
Jelenleg ez a térség legolcsóbb üzemanyagára
Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Így alakulnak a friss üzemanyagárak

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a hét elején ismét változtak a hazai üzemanyagárak – derült ki a holtankoljak.hu legfrissebb tájékoztatásából. A 95-ös benzin beszerzési ára keddtől bruttó 2 forinttal emelkedett literenként, míg a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változott. A szeptember 15-i átlagárak alapján a kutakon a benzin és a dízel is 589 forintba került literenként. Bár a drágulás nem jelentős, egy teljes tankolás így is akár 100 forinttal többe kerülhet – főleg a benzines autósok számára.

Tatán még mindig 557 forintért tankolhatunk

A holtankoljak.hu aktuális adatai szerint a legolcsóbb 95-ös benzin most Tatán kapható. A Faller Jenő úti MOL Partner töltőállomáson szeptember 16-án 559 forintba került egy liter benzin. Ez az ár Komáromból és Tatabányáról indulva is a legjobb választás lehet.

Esztergomban és Dorogon magasabb az ár

A térség más részein, például Dorogon és Esztergomban már drágábban tankolhatunk. A legolcsóbb elérhető ár 585 forint Táton, a Bécsi út 36. szám alatti töltőállomáson, ami jelentősen drágább, mint a tatai MOL-nál.

