Üzemanyagár-emelés ide vagy oda: itt tankolhatsz ma olcsón Komárom-Esztergomban

Ismét emelkedés történt a hazai kutakon. Szeptember 16-án újra módosultak az üzemanyagárak, a különbségek pedig városonként most is jelentősek lettek – érdemes előre megtervezni, hol tankolunk.

Jelenleg ez a térség legolcsóbb üzemanyagára

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Így alakulnak a friss üzemanyagárak

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a hét elején ismét változtak a hazai üzemanyagárak – derült ki a holtankoljak.hu legfrissebb tájékoztatásából. A 95-ös benzin beszerzési ára keddtől bruttó 2 forinttal emelkedett literenként, míg a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változott. A szeptember 15-i átlagárak alapján a kutakon a benzin és a dízel is 589 forintba került literenként. Bár a drágulás nem jelentős, egy teljes tankolás így is akár 100 forinttal többe kerülhet – főleg a benzines autósok számára.