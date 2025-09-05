Autósok figyelem! Így alakulnak az üzemanyagárak hétvégén

A héten többször változtak az üzemanyagárak. De úgy tűnik most hétvégén megnyugodhatunk. A holtankoljak.hu írása szerint szombaton nem várható ezúttal változás a nagykereskedelmi üzemanyagárakban. A benzin és a gázolaj ellenértéke sem csökken vagy emelkedik.

Így alakulnak az üzemanyagárak

Forrás: Getty Images

Az üzemanyagárak átlagárai pénteken

95-ös benzin: 591 Ft/liter

Gázolaj: 592 Ft/liter

A holtankoljak.hu oldalán megnéztük a legolcsóbb benzin árakat és a legolcsóbb gázolaj árakat is. Tatabányán a vértesszőlősi kútnál van a legolcsóbb benzin, itt 583.9 forint/liter, a gázolaj 584.9 forint/liter. Komáromban az Igmándi M.Petrolnál a benzin 579.9 forint/liter, a gázolaj pedig 589.9 forint liter.