szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

26°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tankolás

1 órája

Autósok figyelem! Így alakulnak az üzemanyagárak hétvégén

Címkék#tankolás#benzin#üzemanyagár

A holtankoljak.hu friss információkat közölt. Mondjuk hogyan alakulnak az üzemanyagárak hétvégén.

Kemma.hu

A héten többször változtak az üzemanyagárak. De úgy tűnik most hétvégén megnyugodhatunk. A holtankoljak.hu írása szerint szombaton nem várható ezúttal változás a nagykereskedelmi üzemanyagárakban. A benzin és a gázolaj ellenértéke sem csökken vagy emelkedik.

üzemanyagárak
Így alakulnak az üzemanyagárak
Forrás:  Getty Images

Az üzemanyagárak átlagárai pénteken

95-ös benzin: 591 Ft/liter

Gázolaj: 592 Ft/liter 

A holtankoljak.hu oldalán megnéztük a legolcsóbb benzin árakat és a legolcsóbb gázolaj árakat is. Tatabányán a vértesszőlősi kútnál van a legolcsóbb benzin, itt 583.9 forint/liter, a gázolaj 584.9 forint/liter. Komáromban az Igmándi M.Petrolnál a benzin 579.9 forint/liter, a gázolaj pedig 589.9 forint liter.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu