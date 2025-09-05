1 órája
Autósok figyelem! Így alakulnak az üzemanyagárak hétvégén
A holtankoljak.hu friss információkat közölt. Mondjuk hogyan alakulnak az üzemanyagárak hétvégén.
A héten többször változtak az üzemanyagárak. De úgy tűnik most hétvégén megnyugodhatunk. A holtankoljak.hu írása szerint szombaton nem várható ezúttal változás a nagykereskedelmi üzemanyagárakban. A benzin és a gázolaj ellenértéke sem csökken vagy emelkedik.
Az üzemanyagárak átlagárai pénteken
95-ös benzin: 591 Ft/liter
Gázolaj: 592 Ft/liter
A holtankoljak.hu oldalán megnéztük a legolcsóbb benzin árakat és a legolcsóbb gázolaj árakat is. Tatabányán a vértesszőlősi kútnál van a legolcsóbb benzin, itt 583.9 forint/liter, a gázolaj 584.9 forint/liter. Komáromban az Igmándi M.Petrolnál a benzin 579.9 forint/liter, a gázolaj pedig 589.9 forint liter.