Végre fellélegezhetnek a sofőrök, ennyiért tankolhatsz szerdától

Már egy ideje csak növekedtek az üzemanyagárak, de végre egy kis jó hír is jött. A holtankoljak.hu információi szerint a héten szerdától nem változnak az üzemanyag nagykereskedelmi árak. A benzin és a gázolaj beszerzési ára is változatlan marad.

Üzemanyagárak alakulása a hét közepén

Fotó: Phoenixns / Forrás: Shutterstock

Az átlag üzemanyagárak kedden:

95-ös benzin: 591 Ft/liter

Gázolaj: 596 Ft/liter

A holtankoljak.hu oldalán megnéztük a legolcsóbb benzin árakat és a legolcsóbb gázolaj árakat is. Tatabányán a vértesszőlősi kútnál van a legolcsóbb benzin, itt 583.9 forint/liter, a gázolaj 586.9 forint/liter. Komáromban az Igmándi M.Petrolnál a benzin 579.9 forint/liter, a gázolaj pedig 589.9 forint liter.