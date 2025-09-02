40 perce
Végre fellélegezhetnek a sofőrök, ennyiért tankolhatsz szerdától
A hét közepére végre jobb hírt közölt a holtankoljak.hu. Mondjuk éjféltől milyen, üzemanyagárak lesznek.
Már egy ideje csak növekedtek az üzemanyagárak, de végre egy kis jó hír is jött. A holtankoljak.hu információi szerint a héten szerdától nem változnak az üzemanyag nagykereskedelmi árak. A benzin és a gázolaj beszerzési ára is változatlan marad.
Az átlag üzemanyagárak kedden:
95-ös benzin: 591 Ft/liter
Gázolaj: 596 Ft/liter
A holtankoljak.hu oldalán megnéztük a legolcsóbb benzin árakat és a legolcsóbb gázolaj árakat is. Tatabányán a vértesszőlősi kútnál van a legolcsóbb benzin, itt 583.9 forint/liter, a gázolaj 586.9 forint/liter. Komáromban az Igmándi M.Petrolnál a benzin 579.9 forint/liter, a gázolaj pedig 589.9 forint liter.