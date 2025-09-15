Tankolás előtt ezt jobb, ha tudod: ennyit kell fizetned a kutakon keddtől

A hét elején ismét változnak a hazai üzemanyagárak – derült ki a holtankoljak.hu legfrissebb tájékoztatásából. A benzin beszerzési ára emelkedik, a gázolajé most nem változik.

Szeptember 15-én a hazai üzemanyagár mind a benzin, mind a gázolaj esetében 589 forint volt literenként

Fotó: Andrey Mihaylov / Forrás: Shutterstock

Így alakulnak az üzemanyagárak

A változás értelmében szeptember 17-től, keddtől a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 2 forinttal nő literenként, míg a gázolaj nagykereskedelmi ára változatlan marad. A szeptember 15-i hétfői átlagárak alapján a magyarországi benzinkutakon az alábbi árakkal találkozhattak az autósok:

95-ös benzin: 589 Ft/liter

Gázolaj: 589 Ft/liter

Várható hatás a tankolásoknál

A kisebb mértékű áremelkedés ellenére egy teljes tankolás esetén az autósok akár 100 forint körüli többletköltséggel is számolhatnak, ha benzines autót használnak. A gázolajat használók egyelőre fellélegezhetnek, náluk nem várható változás. A piaci mozgások azonban továbbra is hektikusak, így az üzemanyagárak alakulása folyamatos figyelmet igényel.