szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

25°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzemanyagár

1 órája

Tankolás előtt ezt jobb, ha tudod: ennyit kell fizetned a kutakon keddtől

Címkék#benzinkút#benzin gázolaj#liter#árak

Újabb változás jön az autósok számára a hazai kutakon. A frissített üzemanyagár szerint szeptember 16-tól drágul a benzin, míg a gázolaj ára változatlan marad.

Kemma.hu

A hét elején ismét változnak a hazai üzemanyagárak – derült ki a holtankoljak.hu legfrissebb tájékoztatásából. A benzin beszerzési ára emelkedik, a gázolajé most nem változik.

Refueling,At,A,Gas,Station,Understanding,Fuel,Pumps,And,Making, benzin, üzemanyagár, üzemanyagárak
Szeptember 15-én a hazai üzemanyagár mind a benzin, mind a gázolaj esetében 589 forint volt literenként
Fotó: Andrey Mihaylov / Forrás: Shutterstock

Így alakulnak az üzemanyagárak

A változás értelmében szeptember 17-től, keddtől a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 2 forinttal nő literenként, míg a gázolaj nagykereskedelmi ára változatlan marad. A szeptember 15-i hétfői átlagárak alapján a magyarországi benzinkutakon az alábbi árakkal találkozhattak az autósok:

  • 95-ös benzin: 589 Ft/liter
  • Gázolaj: 589 Ft/liter

Várható hatás a tankolásoknál

A kisebb mértékű áremelkedés ellenére egy teljes tankolás esetén az autósok akár 100 forint körüli többletköltséggel is számolhatnak, ha benzines autót használnak. A gázolajat használók egyelőre fellélegezhetnek, náluk nem várható változás. A piaci mozgások azonban továbbra is hektikusak, így az üzemanyagárak alakulása folyamatos figyelmet igényel.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu