Óriási fordulat a kutakon, már éjféltől bevezetik az új árakat

Újabb üzemanyagár emelkedések jönnek. Kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik, előbbi bruttó 2, utóbbi pedig bruttó 3 forinttal literenként – írta a holtankoljak.hu.

Drágulás jön az üzemanyagárban

Fotó: Andrey Mihaylov / Forrás: Shutterstock

A hétfői átlag üzemanyagárak:

95-ös benzin: 586 Ft/liter

Gázolaj: 589 Ft/liter

A holtankoljak.hu oldalán megnéztük a legolcsóbb benzin árakat és a legolcsóbb gázolaj árakat is. Tatabányán a vértesszőlősi kútnál legolcsóbb a benzin, ott 580.9 forint/liter, a gázolaj 583.9 forint/liter. Komáromban az Igmándi M.Petrolnál a benzin 579.9 forint/liter, a gázolaj pedig 579.9 forint/liter.

A múlt héten összeszedtük az üzemanyagárak közötti hatalmas eltéréseket. A benzinár is jelentősen változik attól függően, melyik töltőállomáson tankolunk.