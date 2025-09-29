szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

1 órája

Óriási fordulat a kutakon, már éjféltől bevezetik az új árakat

Címkék#gázolaj#üzemanyagár változás#benzin#üzemanyag

A holtankoljak.hu friss információkat közölt. Mondjuk hogyan alakulnak az üzemanyagárak keddtől.

Kemma.hu

Újabb üzemanyagár emelkedések jönnek. Kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik, előbbi bruttó 2, utóbbi pedig bruttó 3 forinttal literenként – írta a holtankoljak.hu.

Refueling,At,A,Gas,Station,Understanding,Fuel,Pumps,And,Making, benzin, üzemanyagár, üzemanyagárak
Drágulás jön az üzemanyagárban
Fotó: Andrey Mihaylov / Forrás: Shutterstock

A hétfői átlag üzemanyagárak:

95-ös benzin: 586 Ft/liter

Gázolaj: 589 Ft/liter 

A holtankoljak.hu oldalán megnéztük a legolcsóbb benzin árakat és a legolcsóbb gázolaj árakat is. Tatabányán a vértesszőlősi kútnál legolcsóbb a benzin, ott 580.9 forint/liter, a gázolaj 583.9 forint/liter. Komáromban az Igmándi M.Petrolnál a benzin 579.9 forint/liter, a gázolaj pedig 579.9 forint/liter.

A múlt héten összeszedtük az üzemanyagárak közötti hatalmas eltéréseket. A benzinár is jelentősen változik attól függően, melyik töltőállomáson tankolunk.

 

