1 órája
Óriási fordulat a kutakon, már éjféltől bevezetik az új árakat
A holtankoljak.hu friss információkat közölt. Mondjuk hogyan alakulnak az üzemanyagárak keddtől.
Újabb üzemanyagár emelkedések jönnek. Kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik, előbbi bruttó 2, utóbbi pedig bruttó 3 forinttal literenként – írta a holtankoljak.hu.
A hétfői átlag üzemanyagárak:
95-ös benzin: 586 Ft/liter
Gázolaj: 589 Ft/liter
A holtankoljak.hu oldalán megnéztük a legolcsóbb benzin árakat és a legolcsóbb gázolaj árakat is. Tatabányán a vértesszőlősi kútnál legolcsóbb a benzin, ott 580.9 forint/liter, a gázolaj 583.9 forint/liter. Komáromban az Igmándi M.Petrolnál a benzin 579.9 forint/liter, a gázolaj pedig 579.9 forint/liter.
A múlt héten összeszedtük az üzemanyagárak közötti hatalmas eltéréseket. A benzinár is jelentősen változik attól függően, melyik töltőállomáson tankolunk.
