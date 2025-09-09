szeptember 9., kedd

Árkülönbség

1 órája

Hol tankoljunk Komárom-Esztergom vármegyében? Több 100 forintot is spórolhatunk literenként

Címkék#benzin gázolaj#Avia#kút#üzemanyag#árak#OMV#prémium

Komárom-Esztergom vármegyében most is nagy különbségek mutatkoznak a töltőállomások között. Az üzemanyag literenkénti ára nem mindenhol ugyanannyi, így a tudatos autós akár több száz forintot is spórolhat egyetlen tankolásnál.

Bajcsy Tünde

A holtankoljak.hu legfrissebb adatai alapján megnéztük, hogyan alakulnak jelenleg a benzin, a gázolaj és a prémium üzemanyagok árai a vármegyében. Az adatokból jól látszik, hogy a kutak közötti eltérés akár több ezer forintos pluszkiadást vagy megtakarítást is jelenthet egyetlen tank esetében.

Egy teljes tank üzemanyaga több ezer forinttal olcsóbb lehet, ha tudatosan választunk töltőállomást.
Forrás: pexels.com
Forrás: pexels.com

Jelentős különbségek az üzemanyagok árai közt

Komárom-Esztergom vármegyében jelenleg hatalmas eltérések tapasztalhatók az üzemanyagárakban – derül ki a holtankoljak.hu legfrissebb adataiból. Akár benzinről, akár gázolajról van szó, a kutak között több tíz, sőt akár száz forintos különbségek is előfordulnak literenként. 

Nagy szórás a benzináraknál

A 95-ös benzin ára jelenleg 549,9 és 649,9 forint között mozog literenként. Ez közel száz forintos különbséget jelent, ami egy átlagos, 50 literes tankolásnál akár ötezer forint eltérést is eredményezhet. A legolcsóbb árak jellemzően az Auchan és az Avia kútjainál érhetők el, míg a Mol és az OMV hálózatában gyakran magasabb összeget kell fizetni.

A dízelárak is nagyban eltérnek

A dízeles autósok számára sem mindegy, hol tankolnak. A legkedvezőbb ár most 554 forint literenként, amelyet jellemzően az Auchan és a kisebb láncok, például a Tele-Tank kínálnak. A legdrágább kutakon viszont 680,9 forintot kell fizetni, ami inkább a prémium hálózatokra, például az OMV-re jellemző. A különbség több mint 120 forint literenként, ami egy nagyobb tank esetében hatalmas eltérést jelenthet a pénztárnál.

Prémium benzinnél még nagyobb a különbség

A prémium, 100-as benzint választóknak is érdemes körültekintőnek lenniük. A legolcsóbb ár 589,9 forint, amely az Auchan és az Avia kútjain érhető el. A legmagasabb, 726,9 forintos literár viszont az OMV és a Mol töltőállomásain jellemző. Ez közel 140 forintos eltérést jelent, ami egy 50 literes tankolásnál akár 7 ezer forinttal nagyobb kiadást is eredményezhet. 

Az LPG-seknek is érdemes figyelniük

Az autógáz ára Komárom-Esztergom vármegyében 310 és 380 forint között mozog literenként. A legkedvezőbb árakat jellemzően az Auchan és az Avia kutaknál találják a sofőrök, míg a legmagasabb díjakat inkább a nagyobb hálózatok, például a Mol töltőállomásai számolják fel. Bár az LPG abszolút értékben olcsóbb, mint a benzin vagy a gázolaj, a különbség itt is több ezer forint lehet egy teljes tankolás során.

Országos átlag és kilátások

Országos átlagban szeptember 9-én a 95-ös benzinért 589, a gázolajért pedig 590 forintot kell fizetni literenként, és a nagykereskedelmi árak a hét közepén sem változnak. Ez azt jelenti, hogy az autósok számára a legnagyobb mozgásteret továbbra is a kutak közötti eltérések adják.

A tudatos tankolás a kulcs

A tanulság tehát egyértelmű: Komárom-Esztergom vármegyében nagyon nem mindegy, hol tankolunk. Egy tudatos döntéssel akár több ezer forint is a zsebünkben maradhat minden egyes tankolás után. Összefoglalva: az üzemanyagárak jelenleg az Auchan, Avia és a kisebb láncok, például a Tele-Tank töltőállomásain a legkedvezőbbek, míg a Mol és az OMV kutakon kell mélyebben a pénztárcába nyúlni.

