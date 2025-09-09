Hol tankoljunk Komárom-Esztergom vármegyében? Több 100 forintot is spórolhatunk literenként

A holtankoljak.hu legfrissebb adatai alapján megnéztük, hogyan alakulnak jelenleg a benzin, a gázolaj és a prémium üzemanyagok árai a vármegyében. Az adatokból jól látszik, hogy a kutak közötti eltérés akár több ezer forintos pluszkiadást vagy megtakarítást is jelenthet egyetlen tank esetében.

Egy teljes tank üzemanyaga több ezer forinttal olcsóbb lehet, ha tudatosan választunk töltőállomást

Jelentős különbségek az üzemanyagok árai közt

Komárom-Esztergom vármegyében jelenleg hatalmas eltérések tapasztalhatók az üzemanyagárakban – derül ki a holtankoljak.hu legfrissebb adataiból. Akár benzinről, akár gázolajról van szó, a kutak között több tíz, sőt akár száz forintos különbségek is előfordulnak literenként.

Nagy szórás a benzináraknál

A 95-ös benzin ára jelenleg 549,9 és 649,9 forint között mozog literenként. Ez közel száz forintos különbséget jelent, ami egy átlagos, 50 literes tankolásnál akár ötezer forint eltérést is eredményezhet. A legolcsóbb árak jellemzően az Auchan és az Avia kútjainál érhetők el, míg a Mol és az OMV hálózatában gyakran magasabb összeget kell fizetni.

A dízelárak is nagyban eltérnek

A dízeles autósok számára sem mindegy, hol tankolnak. A legkedvezőbb ár most 554 forint literenként, amelyet jellemzően az Auchan és a kisebb láncok, például a Tele-Tank kínálnak. A legdrágább kutakon viszont 680,9 forintot kell fizetni, ami inkább a prémium hálózatokra, például az OMV-re jellemző. A különbség több mint 120 forint literenként, ami egy nagyobb tank esetében hatalmas eltérést jelenthet a pénztárnál.

Prémium benzinnél még nagyobb a különbség

A prémium, 100-as benzint választóknak is érdemes körültekintőnek lenniük. A legolcsóbb ár 589,9 forint, amely az Auchan és az Avia kútjain érhető el. A legmagasabb, 726,9 forintos literár viszont az OMV és a Mol töltőállomásain jellemző. Ez közel 140 forintos eltérést jelent, ami egy 50 literes tankolásnál akár 7 ezer forinttal nagyobb kiadást is eredményezhet.

Az LPG-seknek is érdemes figyelniük

Az autógáz ára Komárom-Esztergom vármegyében 310 és 380 forint között mozog literenként. A legkedvezőbb árakat jellemzően az Auchan és az Avia kutaknál találják a sofőrök, míg a legmagasabb díjakat inkább a nagyobb hálózatok, például a Mol töltőállomásai számolják fel. Bár az LPG abszolút értékben olcsóbb, mint a benzin vagy a gázolaj, a különbség itt is több ezer forint lehet egy teljes tankolás során.