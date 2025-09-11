Motorosfelvonulás miatt lesznek lezárások ÖT településen - itt a lista

Regisztrálni a dorogi Lehotay motorosboltban lehet, a támogató matricával felszerelt motorok vehetnek részt a felvonuláson, de bárki vásárolhat egyéb , a rendezvény logójával ellátott terméket is. A rendezvény lelke, Lehotay Kata tavaly elmesélte a Kemma.hu-nak a felvonulás történetét és azt, mit jelent a környékbeli motorosoknak a kórház.

Erre lesznek útlezárások

A felvonulás útvonalán részleges lezárások lesznek szombaton, amelyet a rendőrség és a polgárőrség kivitelez. Az útvonal a következő, sorolta az esztergomi városi oldal:

Dorog: Köztársaság út, Gorkij utca, Bécsi út – Tokodaltáró: József Attila út– Tokod: Kossuth Lajos út, Széchenyi utca, 1118-as számú út, 103-as főút - Tát: Malom dűlő utca, 10-es főút, Fő út, Halászcsárda, 117-es számú út, 11-es számú út – Esztergom: Táti út, Hősök tere körforgalom, Kossuth Lajos utca, Bajcsy-Zsilinszky út, Majer István utca, Iskola utca, Dobozi Mihály utca, Vaskapui út, Bánomi út, Bánfi Lukács utca, Kölcsey Ferenc utca, Petőfi Sándor utca, VASZARY KOLOS KÓRHÁZ, Petőfi Sándor utca, Honvéd utca, Terézia utca, Hősök tere, Kossuth Lajos utca, Lőrinc utca, Bottyán híd, Táncsics Mihály utca, Nagy Duna sétány, Gőzhajó utca, Zöld Parkoló.

Milliókat gyűjtöttek a kórháznak

A Motorosok is Lehetnek Angyalok rendezvényen évről-évre egyre nagyobb összegek gyűltek össze, tavaly az adomány több mint 6 millió forintra rúgott szeptemberben. A követező hónapban pedig a Richter Egészségvároson gyűjtöttek a résztvevők 19 millió forintot a kórháznak, amely összeg duplájával pedig az esztergomi önkormányzat támogatta az egészségügyi intézményt.