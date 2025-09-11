2 órája
Motorosfelvonulás miatt lesznek lezárások ÖT településen - itt a lista
Nem árt alternatív útvonallal készülni erre a napra. Az idei Motorosok is Lehetnek Angyalok jótékonysági felvonulás útvonala és útlezárások egy helyen.
Mint már többször is beharangoztuk: idén szeptember 13-án szombaton rendezik a hagyományos Motorosok is Lehetnek Angyalok jótékonysági felvonulást. A dorogi motorosok idén is összeverbuválják a motorostársadalmat, hogy egy jó hangulatú felvonulással gyűjtsenek a Vaszary Kolos Kórháznak - idén 11. alkalommal. A felvonulás érdekében elrendel útlezárások részletes listáját is közölték.
Motorosok angyalszárnyon az utakon
A felvonulás minden éveben a dorogi Otthon térről indul, itt gyülekeznek majd a motorosok szombaton 9:30-tól, majd délben indul a menet Dorog, Tokodaltáró, Tokod, Tát, Esztergom útvonalon. A végállomás az esztergomi Suzuki Aréna melletti pálya lesz.
Fotókon és videókon az angyalszárnyakat öltött a motorosok - majd' 2000-en voltak
Regisztrálni a dorogi Lehotay motorosboltban lehet, a támogató matricával felszerelt motorok vehetnek részt a felvonuláson, de bárki vásárolhat egyéb , a rendezvény logójával ellátott terméket is. A rendezvény lelke, Lehotay Kata tavaly elmesélte a Kemma.hu-nak a felvonulás történetét és azt, mit jelent a környékbeli motorosoknak a kórház.
Erre lesznek útlezárások
A felvonulás útvonalán részleges lezárások lesznek szombaton, amelyet a rendőrség és a polgárőrség kivitelez. Az útvonal a következő, sorolta az esztergomi városi oldal:
Dorog: Köztársaság út, Gorkij utca, Bécsi út – Tokodaltáró: József Attila út– Tokod: Kossuth Lajos út, Széchenyi utca, 1118-as számú út, 103-as főút - Tát: Malom dűlő utca, 10-es főút, Fő út, Halászcsárda, 117-es számú út, 11-es számú út – Esztergom: Táti út, Hősök tere körforgalom, Kossuth Lajos utca, Bajcsy-Zsilinszky út, Majer István utca, Iskola utca, Dobozi Mihály utca, Vaskapui út, Bánomi út, Bánfi Lukács utca, Kölcsey Ferenc utca, Petőfi Sándor utca, VASZARY KOLOS KÓRHÁZ, Petőfi Sándor utca, Honvéd utca, Terézia utca, Hősök tere, Kossuth Lajos utca, Lőrinc utca, Bottyán híd, Táncsics Mihály utca, Nagy Duna sétány, Gőzhajó utca, Zöld Parkoló.
Milliókat gyűjtöttek a kórháznak
A Motorosok is Lehetnek Angyalok rendezvényen évről-évre egyre nagyobb összegek gyűltek össze, tavaly az adomány több mint 6 millió forintra rúgott szeptemberben. A követező hónapban pedig a Richter Egészségvároson gyűjtöttek a résztvevők 19 millió forintot a kórháznak, amely összeg duplájával pedig az esztergomi önkormányzat támogatta az egészségügyi intézményt.