Változás

1 órája

Itt vannak a hétvégi útlezárások az esztergomi Hídünnep miatt

#útlezárás#Esztergom#Mária Valéria híd#menetrend

Aki Esztergomba érkezik vagy a városon át szeretne közlekedni, változásokra számíthat a hévégén. A hétvégi háromnapos Hídünnep miatt több útlezárás Esztergom belvárosában lesz.

Kemma.hu

Háromnapos programsorozattal ünnepli Esztergom és Párkány a Mária Valéria híd 130. évfordulóját. A programok miatt útlezárás Esztergom több pontját is érinti, részletezte a városi honlap.

Forrás: visitesztergom.hu

Útlezárás Esztergom belvárosában: itt a lista

Szeptember 27-én szombaton városon keresztül vezető, hagyományos a Hídfutás ideje alatt ideiglenes útlezárások lesznek a futás útvonalán, a belvárosban. Az Esztergomi Bazilika, Szent István tér (rajt) – Iskola út – Majer István út – Batthyány Lajos utca – Bajcsy Zsilinszky út – Lőrinc utca – Táncsics Mihály utca – Mária Valéria Híd- Párkány, Széchényicho utca – Főtér – Hlavna utca – Pri Vadasi utca – Vadas Termálfürdő útvonalon a következő időszakokban zárják le az utat:

  1. 13:00-13:15 a 11-es főút Sötétkapu és Lőrinc utca közötti része
  2. 13:00-13:25 a belvárostól a hídig tartó útszakasz
  3.  13:00-13:35 a Mária Valéria híd és a párkányi sétálóutcáig tartó szakasz.

Szeptember 28-án vasárnap délelőtt ünnepi megemlékezés lesz a híd évfordulója alkalmából. A rendezvények miatt időszakos forgalomkorlátozások lesznek a hídnál:

  • 6:00 órától 14:00 óráig megtiltják a parkolást a híd környékén található parkolókban, amit táblákkal jeleznek. Az ingyenes Zöld parkoló a fenti időszakban is korlátozás nélkül használható.
  • a Nagy-Duna sétányt 07:00-13:00 óráig lezárják a Gőzhajó utca és a Táncsics Mihály utca között.
  • a Mária Valéria hidat gépjármű forgalom elől 9:30 és 13:00 között lezárják, a hídon szünetel a gyalogosforgalom 10:30 óra és 13:00 óra között.

Koncert miatt több buszjáratot indítanak

Az Erzsébet parkban szintén szombaton az este 8 órakor a Bagossy Brothers Company lép fel, a koncert után az alábbi két menetrend szerinti helyi járat rásegítő autóbusszal közlekedik:

  • „C” 21.50 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky utca – 21.58 Esztergom, Vasútállomás
  • "A” 22.21 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky utca – 22.27 Esztergom, Vasútállomás

Amennyiben az említett „C” és „A” jelű helyi járat késéssel érkezik a vasútállomásra, úgy a következő járatok bevárják:

  • 22.10 – 804/152 (Dorog-Tokodaltáró-Tát-Nyergesújfalu-Lábatlan-Süttő)
  • 22.30 – 853/139 (Dorog-Kesztölc-Leányvár-Piliscsév)
  • 22.35 – 847/123 (Dorog-Csolnok-Dág-Máriahalom-Úny)
  • 22.35 – 836/117 (Dorog-Tokod-Sárisáp)
  • 22.35 – 825/229 (Dorog-Tokod-Bajna-Epöl)

 

