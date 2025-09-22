szeptember 22., hétfő

Móric névnap

28°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körkérdés

2 órája

Itt a legnépszerűbb utazási célpontok listája, ha beüt a szerencsebomba

Címkék#család#álomcél#világ#lottó#utazás#nyeremény

Megkérdeztük olvasóinkat, hogy ha ma szerencsével járnának és megnyernék a lottót, hova indulnának el a nagyvilágban. A válaszok sokszínűek lettek: van, aki messzi egzotikus országot választana, más inkább maradna itthon, vagy éppen a családjára költené a nyereményt, mintsem az utazásra.

Bajcsy Tünde

Sokan konkrét országokat és városokat neveztek meg az utazás célpontjaiként, mások inkább érzéseket, vágyakat fogalmaztak meg: a szabadságot, a pihenést vagy éppen a teljes elvonulást emelték ki. Nézzük, milyen irányok rajzolódtak ki a válaszokból!

Egy lottónyeremény sokaknak azonnal az utazás lehetőségét jelentené – olvasóink a világ legkülönbözőbb tájait említették álomcélként.
Egy lottónyeremény sokaknak azonnal az utazás lehetőségét jelentené – olvasóink a világ legkülönbözőbb tájait említették álomcélként
Forrás: pexels.com

Föld körüli utazás

Többen is megneveztek távoli úti célokat: New York, Hawaii, Japán, Új-Zéland, Kanada, sőt még az Antarktisz is felmerült. Európán belül Görögország, Párizs, London, Skócia, Írország és Izland volt népszerű.

Elvonulás, menekülés a hétköznapokból

Sokan egyszerűen „világgá mennének”, vagy minél messzebb innen. Akadt, aki egy lakatlan szigetre vágyik, ahol senki sem tudná, merre jár. Mások humorosan fogalmaztak: 

Majd ha visszajöttem, megmondom, hol voltam!

Szeretetteljes válaszok

Többen is jelezték, hogy nem maguknak keresnének úti célt, hanem családjukat, szeretteiket támogatnák. Volt, aki gyerekeinek vagy unokáinak adná a nyereményt, más a szegényeknek vagy alapítványoknak ajánlaná fel. Egy hozzászóló úgy fogalmazott:

Én a szegényeknek és a menhely alapítványnak ajánlanám fel.

Az itthon maradók

Nem kevesen írták, hogy sehova nem utaznának. Egészen egyszerűen nem költenék erre a pénzt. Volt, aki azt mondta: 

Magánorvoshoz mennék, végre eljutnék.

Mások szerint a lottónyeremény arra lenne jó, hogy „haza” térhessenek vagy épp „el innen” költözhessenek.

Humor és különlegességek

Akadt, aki Hatvanpusztát nevezte meg, mondván „ott azért van látnivaló”, volt aki pedig a „franciákhoz Londonba” utazna. Egy igazán frappáns hozzászóláson is megakadt a szemünk:

Hát nyilván majd a feleségem döntené el.

Korábban olvasóink arról osztották meg gondolataikat, milyen fejlesztéseket látnának szívesen a vasúti átjárókban és állomásokon. Mostani körkérdésünkben pedig az derült ki, hogy ha a szerencse rájuk mosolyogna, az utazás lenne az egyik leggyakoribb álom, amely sokféle formában ölt testet – egzotikus nyaralástól a családra fordított nyereményig.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu