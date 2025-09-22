Itt a legnépszerűbb utazási célpontok listája, ha beüt a szerencsebomba

Sokan konkrét országokat és városokat neveztek meg az utazás célpontjaiként, mások inkább érzéseket, vágyakat fogalmaztak meg: a szabadságot, a pihenést vagy éppen a teljes elvonulást emelték ki. Nézzük, milyen irányok rajzolódtak ki a válaszokból!

Egy lottónyeremény sokaknak azonnal az utazás lehetőségét jelentené – olvasóink a világ legkülönbözőbb tájait említették álomcélként

Forrás: pexels.com

Föld körüli utazás

Többen is megneveztek távoli úti célokat: New York, Hawaii, Japán, Új-Zéland, Kanada, sőt még az Antarktisz is felmerült. Európán belül Görögország, Párizs, London, Skócia, Írország és Izland volt népszerű.

Elvonulás, menekülés a hétköznapokból

Sokan egyszerűen „világgá mennének”, vagy minél messzebb innen. Akadt, aki egy lakatlan szigetre vágyik, ahol senki sem tudná, merre jár. Mások humorosan fogalmaztak:

Majd ha visszajöttem, megmondom, hol voltam!

Szeretetteljes válaszok

Többen is jelezték, hogy nem maguknak keresnének úti célt, hanem családjukat, szeretteiket támogatnák. Volt, aki gyerekeinek vagy unokáinak adná a nyereményt, más a szegényeknek vagy alapítványoknak ajánlaná fel. Egy hozzászóló úgy fogalmazott:

Én a szegényeknek és a menhely alapítványnak ajánlanám fel.

Az itthon maradók

Nem kevesen írták, hogy sehova nem utaznának. Egészen egyszerűen nem költenék erre a pénzt. Volt, aki azt mondta:

Magánorvoshoz mennék, végre eljutnék.

Mások szerint a lottónyeremény arra lenne jó, hogy „haza” térhessenek vagy épp „el innen” költözhessenek.

Humor és különlegességek

Akadt, aki Hatvanpusztát nevezte meg, mondván „ott azért van látnivaló”, volt aki pedig a „franciákhoz Londonba” utazna. Egy igazán frappáns hozzászóláson is megakadt a szemünk:

Hát nyilván majd a feleségem döntené el.

Korábban olvasóink arról osztották meg gondolataikat, milyen fejlesztéseket látnának szívesen a vasúti átjárókban és állomásokon. Mostani körkérdésünkben pedig az derült ki, hogy ha a szerencse rájuk mosolyogna, az utazás lenne az egyik leggyakoribb álom, amely sokféle formában ölt testet – egzotikus nyaralástól a családra fordított nyereményig.