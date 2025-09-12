Ez a szabály marad az új KRESZ-ben: életveszély, ha ezt csak 1 autós is benézi

Már tényleg nem kell sokat várni, hogy az új KRESZ teljesen megreformálja a közlekedési rendszert. Lázár János építési és közlekedési miniszter közlekedésinfón jelentette be, hogy mikor érkezhetnek az új KRESZ-szabályok. Az azonban biztos, hogy a közlekedés egyik meghatározó és fontos alapelve, szabálya az autósokkal marad. Bár egyértelműnek kéne lennie, mégis sok autós félreérti, ami miatt számtalan baleset történik.

Az új KRESZ sok változást hoz, de ez a szabály biztosan megmarad

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Az új KRESZ ebben szinte biztosan nem hoz reformot

Az iskolakezdéssel az autós forgalom is felélénkült. Ismét visszaértek a reggeli csúcsok. Rengeteg szülő viszi a gyermekét kocsival, így a tanítás kezdése előtti órákban hatalmas a forgalom az intézmények környékén. A rendőrség közleményében is figyelmeztetett egy fontos KRESZ-szabályra, ami ilyenkor még nagyobb odafigyelést igényel. Ez nem más, mint a jobbkéz-szabály. Az rengeteg iskola körül megtapasztalható, hogy sok egyenrangú kereszteződésen át lehet eljutni ezekhez az intézményekhez. Itt jön az, hogy helyesen tudjuk alkalmazni a jobbkéz-szabályt. Bár alapvető ismeretnek kellene lennie ennek még egy friss jogosítvánnyal rendelkező sofőr számára is, azonban sokszor még a legrutinosabbak is félreértik, benézik.