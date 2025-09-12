1 órája
Ez a szabály marad az új KRESZ-ben: életveszély, ha ezt csak 1 autós is benézi
Teljesen reformon esik át a teljes közlekedés, ami a szabályokat tekinti. Az új KRESZ-ben azonban biztosan marad 1 régi szabály, amit mindenkinek tudnia kell.
Már tényleg nem kell sokat várni, hogy az új KRESZ teljesen megreformálja a közlekedési rendszert. Lázár János építési és közlekedési miniszter közlekedésinfón jelentette be, hogy mikor érkezhetnek az új KRESZ-szabályok. Az azonban biztos, hogy a közlekedés egyik meghatározó és fontos alapelve, szabálya az autósokkal marad. Bár egyértelműnek kéne lennie, mégis sok autós félreérti, ami miatt számtalan baleset történik.
Az új KRESZ ebben szinte biztosan nem hoz reformot
Az iskolakezdéssel az autós forgalom is felélénkült. Ismét visszaértek a reggeli csúcsok. Rengeteg szülő viszi a gyermekét kocsival, így a tanítás kezdése előtti órákban hatalmas a forgalom az intézmények környékén. A rendőrség közleményében is figyelmeztetett egy fontos KRESZ-szabályra, ami ilyenkor még nagyobb odafigyelést igényel. Ez nem más, mint a jobbkéz-szabály. Az rengeteg iskola körül megtapasztalható, hogy sok egyenrangú kereszteződésen át lehet eljutni ezekhez az intézményekhez. Itt jön az, hogy helyesen tudjuk alkalmazni a jobbkéz-szabályt. Bár alapvető ismeretnek kellene lennie ennek még egy friss jogosítvánnyal rendelkező sofőr számára is, azonban sokszor még a legrutinosabbak is félreértik, benézik.
Itt a bejelentés az új KRESZ-ről: ekkor léphet életbe, minden tudnivaló egy helyen
Mi az a jobbkéz-szabály
Ez az a KRESZ-szabály, amit minden jogosítvánnyal rendelkező embernek kötelező tudnia és jól alkalmaznia a balesetek elkerülése érdekében. Elég, ha csak egy autós ezt figyelmen kívül hagyja, akár emberi életbe is kerülhet. A jobb-kéz szabály magával hordozza az elsőbbségadás kötelezettségét. Fontos tudni, ha ilyen egyenrangú kereszteződéshez érünk, akkor abba csak úgy hajtsunk bele, ha elengedtük a jobbról érkező járművet vagy, ha egyértelműen azt látjuk, hogy jobbról nem érkezik másik jármű. A rendőrök is minden autóst figyelmeztetnek:
Elsőbbségünk csak akkor van, ha azt meg is adják!
Ez egyben azt is jelenti, hogy az ilyen kereszteződésekben nem csak a jobbra eső utakat, utcákat kell figyelnünk, hanem a balról és szemből esőket is, mert sosem lehet tudni, hogy ki tartja be a jobbkéz-szabályt.
Ezekben viszont változást hozhat az új KRESZ
Ahogy arról már beszámoltunk, rengeteg érdemi változást hozó újdonságra lehet számítani az új KRESZ-ben, amely nem csak az autósokat, bringásokat, rollereseket is érinteni fogja. Talán, aminek a legtöbb autós örül, hogy növelik a sebességet nem csak az autópályákon, autóutakon is, valamint a lakott területen kívül közlekedő teherautók, buszok és utánfutót vontató járműszerelvények is növelhetik majd a tempójukat. Íme tételesen, hogy mik azok, amikben még változás jöhet:
- Változik az indexelés
- Matricát kaphatnak az idős sofőrök
- Friss jogsisokra korlátozás
- Jöhet a biciklis jogosítvány?
- Sebességkorlát a bringásoknak
- Életkorhoz kötött e-rollerezés?
