Itt a bejelentés az új KRESZ-ről: ekkor léphet életbe, minden tudnivaló egy helyen
Lázár János friss információkat közölt a hamarosan érkező közlekedési szabályokat érintő változásokról. Az új KRESZ-ről kiderült, mikortól vezethetik be.
Lázár János építési és közlekedési miniszter közlekedésinfón tett fontos bejelentéseket, többek között az új KRESZ kapcsán is. Kiderült, hogy 2023. vége óta milyen egyeztetésekre került sor, valamint arra is fény derült, hogy mikor léphetnek életbe az új KRESZ-szabályok. Ezek nem csak az autósokat, a kerékpárosokat, rollereseket és mindenkit érinteni fognak, akik a közlekedésben valamilyen formában részt vesznek. Szeptember végén fontos konzultáció kezdődik, amelynek te is részese lehetsz. Most összegezzük, mit hozhat az új KRESZ.
Kőkemény egyeztetések eredményeként most ez a helyzet
Lázár János közösségi oldalán lehetett élőben nyomon követni azt a közlekedésinfót, amelyen a buszokról, MÁV-ról, az M1-es autópálya bővítéséről és új autópálya-matricáról, valamint az új KRESZ-ről tartott. Legutóbbi kapcsán a miniszter elmondta, hogy már 2023. decembere óta zajlanak a konzultáiók.
– 2023. december és 2024. december között 700 észrevétel és 10 szakmai fórum, több száz résztvevő, szakemberek. Ebben természetesen voltak rendőrök, bírók, ügyészek, közlekedésben jártas igazságosztók és szolgáltatók. 2024. december és 2025. tavasza között zajlott egy újabb kör 900 észrevétellel – részletezte az építési és közlekedési miniszter, majd hozzátette, hogy hamarosan újabb konzultáció indul.
Szeptember végén a KRESZ tekintetében egy új konzultációt indítunk el, amelyhez mindenki csatlakozhat. Lényegében egy nemzeti konzultációnak kell kezdődnie arról a jogszabályról, ami 1975. óta van érvényben.
Lázár János kifejtette, hogy ez egy kormányrendelet, amelyet szeretne, ha a kormány januárban elfogadna, majd jövő év szeptemberétől ez hatályba léphetne. Hozzátette, hogy számos olyan tétele lesz, ami érdemi változást hoz.
–Újraszabályozzuk a gépjátművezetéshez szükséges jogi feltételeket, a gépjárművek forgalomba helyezéshez szükséges feltételeket, az utak táblázási rendszerétől kezdve az egész szolgáltatási struktúrát – hangsúlyozta a miniszter.
Mit hoz az új KRESZ?
Aminek talán minden autós örülni fog, hogy növelhetik a sebességet az autópályák egyes szakaszain. Ennek köszönhetően az eddig hatályban lévő 130 kilométer/óra helyett akár 140-nel is lehet majd haladni szabályosan. Korábban portálunknak ezzel kapcsolatban Dr. Farkas Károly, a Magyar Autóklub Dunántúli Regionális elnöke elmondta, nem jár veszéllyel a sebességemelés.
De nem csak az autópályán, az autóúton is megemelhetik a sebességkorlátot 120 kilométer/órára. Valamint az is az újítás része lehet, hogy a teherautók, buszok és utánfutót vontató járműszerelvény lakott területen kívül mindenhol 90 kilométer/órával mehetnek majd, ami jelentős emelés a jelenlegi 70/80-as határhoz képest. Az autósokat érintően a cipzárelv alkalmazása is bekerül a szabályozásba.
Sebességhatárokra és indexelésre is máshogy kell majd figyelni
A sofőröknek az indexelésre is jobban oda kell majd figyelniük. Az új szabályok értelmében a a kanyarodás vagy sávváltás előtt legalább két másodperccel kötelező lesz jelezni a manővert. Az idős sofőrök is felkészülhetnek, ugyanis a tanulóvezetőkhöz hasonlóan matricával különböztethetik meg majd őket a forgalomban.
Jelenleg is más szabályok vonatkoznak a friss jogosítvánnyal rendelkezőkre a KRESZ-ben, mint a több éve vezető, tapasztaltabb sofőrökre. Dr. Farkas Károly portálunknak elmondta, hogy jelenleg Magyarországon szigorúbb szabályok vonatkoznak a "zöldfülű" sofőrökre. Más sebességkorlátozás, külföldre menetellel kapcsolatos korlátozások és vontatással kapcsolatos korlátozások is vannak, amelyek őket érintik. Az új KRESZ azonban még nagyobb szigort hozhat. Ennek értelmében a friss jogosítványt szerzők itthon nem vezethetnének 300 kilowatt (körülbelül 400 lóerő) teljesítmény feletti személyautót.
A kerékpárosok és a rolleresek sem ússzák meg
Akár biciklis jogosítványt is bevezethetnek. Több újítás és szigorítás is lesz, amely a bringásokat fogja érinteni. Többek között az alábbiakkal kapcsolatban érkezhet változás és szigorítás a kerékpárosok esetében:
- a kötelező sisakviselés
- a járdán való biciklizés
- a zebrán való biciklis átkelés
- a kerékpárosok alkoholfogyasztása
Sebességkorlátozást is bevezethetnek a kerékpárok esetén, ahogy arról korábban beszámoltunk, a tervezet szerint az önkormányzatok dönthetnek a sebességhatárokról, ami a szakértők szerint 20-25 kilométer/óra környékén lenne ideális és első sorban az elektromos-, és teherkerékpárokat érinti.
Dr. Farkas Károly korábban a Kemma.hu-nak úgy nyilatkozott, hogy az elektromos rollerek, elektromos kerékpárok, segédmotor-kerékpárok regisztrációja és biztosítási témája egy nagyon fontos szegmense lesz az új KRESZ-nek. Bár sokan gondolják úgy, hogy ezeknek a használatát életkorhoz kellene kötni, a szakember elmondta, hogy sokkal inkább szükséges ismeretekhez fogják kötni, igaz, az is szóba került, hogy ezeket az eszközöket 14 év alatt forgalomban ne lehessen használni.
