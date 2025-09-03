Itt a bejelentés az új KRESZ-ről: ekkor léphet életbe, minden tudnivaló egy helyen

Lázár János építési és közlekedési miniszter közlekedésinfón tett fontos bejelentéseket, többek között az új KRESZ kapcsán is. Kiderült, hogy 2023. vége óta milyen egyeztetésekre került sor, valamint arra is fény derült, hogy mikor léphetnek életbe az új KRESZ-szabályok. Ezek nem csak az autósokat, a kerékpárosokat, rollereseket és mindenkit érinteni fognak, akik a közlekedésben valamilyen formában részt vesznek. Szeptember végén fontos konzultáció kezdődik, amelynek te is részese lehetsz. Most összegezzük, mit hozhat az új KRESZ.

Az új KRESZ-ről kiderült, mikor léphet hatályba

Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Óra

Kőkemény egyeztetések eredményeként most ez a helyzet

Lázár János közösségi oldalán lehetett élőben nyomon követni azt a közlekedésinfót, amelyen a buszokról, MÁV-ról, az M1-es autópálya bővítéséről és új autópálya-matricáról, valamint az új KRESZ-ről tartott. Legutóbbi kapcsán a miniszter elmondta, hogy már 2023. decembere óta zajlanak a konzultáiók.

– 2023. december és 2024. december között 700 észrevétel és 10 szakmai fórum, több száz résztvevő, szakemberek. Ebben természetesen voltak rendőrök, bírók, ügyészek, közlekedésben jártas igazságosztók és szolgáltatók. 2024. december és 2025. tavasza között zajlott egy újabb kör 900 észrevétellel – részletezte az építési és közlekedési miniszter, majd hozzátette, hogy hamarosan újabb konzultáció indul.

Szeptember végén a KRESZ tekintetében egy új konzultációt indítunk el, amelyhez mindenki csatlakozhat. Lényegében egy nemzeti konzultációnak kell kezdődnie arról a jogszabályról, ami 1975. óta van érvényben.

Lázár János kifejtette, hogy ez egy kormányrendelet, amelyet szeretne, ha a kormány januárban elfogadna, majd jövő év szeptemberétől ez hatályba léphetne. Hozzátette, hogy számos olyan tétele lesz, ami érdemi változást hoz.

–Újraszabályozzuk a gépjátművezetéshez szükséges jogi feltételeket, a gépjárművek forgalomba helyezéshez szükséges feltételeket, az utak táblázási rendszerétől kezdve az egész szolgáltatási struktúrát – hangsúlyozta a miniszter.

Mit hoz az új KRESZ?

Aminek talán minden autós örülni fog, hogy növelhetik a sebességet az autópályák egyes szakaszain. Ennek köszönhetően az eddig hatályban lévő 130 kilométer/óra helyett akár 140-nel is lehet majd haladni szabályosan. Korábban portálunknak ezzel kapcsolatban Dr. Farkas Károly, a Magyar Autóklub Dunántúli Regionális elnöke elmondta, nem jár veszéllyel a sebességemelés.