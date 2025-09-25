49 perce
Új iskolai tantárgyat vezethetnek be, ezt kell tudni a szülőknek és diákoknak
A munkaadók szerint a fiatalok tudása sokszor nem elég ahhoz, hogy a munka világában is sikeresek legyenek. Ezen változtatna egy új iskolai tantárgy, amely a diákokat nemcsak szakmailag, hanem emberileg is felkészíti a jövő kihívásaira.
Sok fiatal a szakmájában kiválóan teljesít, de amikor ki kell állnia magáért, vagy váratlan helyzetben kell helytállnia, hirtelen megakad. A munkaadók évek óta figyelmeztetnek: a mai pályakezdőknek nem a szakmai tudásával van a legnagyobb gond, hanem a kommunikációval, az önállósággal és a felelősségvállalással. Így egy új iskolai tantárgy bevezetését tervezik.
Az új iskolai tantárgy bevezetésének célja
Új tantárgyat vezetnek be, amelynek célja, hogy a diákok ne csak jó szakemberek legyenek, hanem valódi készségekkel is rendelkezzenek a munka világában. A „Személyes készségek az élethez és a munkához” elnevezésű óra kifejezetten a soft skillek – azaz a kommunikáció, a problémamegoldás és a stresszkezelés – fejlesztésére épül.
Az órákon nem a klasszikus tananyag dominál, hanem élményalapú feladatok, közös gondolkodás és gyakorlati szituációk. A diákok megtanulják felismerni saját erősségeiket, jobban kezelni a feszültséget és bátrabban kommunikálni egymással. A pedagógusok szerint meglepő, mennyire nyitottak a fiatalok, ha nem jegyzetelniük kell, hanem valódi élethelyzeteket élhetnek át az órákon.
Nem a tudás hiányzik, hanem a gyakorlat
A modern álláspiac folyamatosan változik. Egyre több munkáltató emeli ki, hogy a szakmai ismeretek mellett legalább olyan fontos, hogyan tud valaki csapatban dolgozni, mennyire rugalmas a gondolkodása, és képes-e gyorsan reagálni új helyzetekben.
A kezdeményezés nem véletlen: a Profesia.sk állásportál adatai szerint a munkaadók 80 százaléka ma már kifejezetten soft skilleket keres a pályázókban. Leggyakrabban az önállóságot, a megbízhatóságot, a rugalmasságot és a csapatmunkára való hajlandóságot említik. Ezek a készségek azonban ritkán fejlődnek ki maguktól – főleg akkor, ha a tanulók a középiskola évei alatt csak elméleti tudást kapnak. Éppen ezért az új tantárgy élményalapú feladatokkal dolgozik: a diákoknak közösen kell problémát megoldaniuk, saját erősségeiket felismerniük, és megtapasztalniuk, hogyan viselkednek nyomás alatt.
Hogyan lehet ezt otthon is fejleszteni?
Bár az új tantárgy ígéretes kezdeményezés, a soft skillek fejlesztése nem csak az iskolában lehetséges. Néhány tipp, ami segíthet a fiataloknak:
- Önkénteskedés – felelősséget és csapatmunkát tanít, miközben új helyzetekbe hozza a diákokat.
- Szereplés kisebb közönség előtt – legyen szó iskolai prezentációról vagy családi bemutatóról, a magabiztosság így fokozatosan nő.
- Vitaklubok, színjátszó körök – fejlesztik a kommunikációt és az érvelési készséget.
- Sport és csapatjátékok – segítenek megtanulni együttműködni, szabályokat betartani és konfliktusokat kezelni.
A szakértők szerint ezek a képességek nemcsak a munkában, hanem a mindennapi életben is óriási előnyt jelentenek: megkönnyítik az eligazodást a hétköznapi problémákban, erősítik az önbizalmat, és növelik az esélyt a sikeres karrierre.
Az új tantárgy tehát nemcsak az iskolai órarendet színesíti Szlovákiában, hanem valódi befektetés a diákok jövőjébe.
Európai trend része
Nem egyedülálló kísérletről van szó: Európa-szerte erősödik a törekvés, hogy a középiskolák ne csak szakmai tudást adjanak át, hanem az élethez szükséges készségeket is.
- Angliában már évek óta része a tantervnek a PSHE/RSHE óra, ahol a diákok kommunikációt, egészségmegőrzést és önismeretet is tanulnak.
- Írországban a „Wellbeing” keretrendszer és a SPHE tantárgy építi be a személyes és társas készségeket.
- Skóciában a „Skills for Learning, Life and Work” program készíti fel a tanulókat a munka világára.
- Finnországban a soft skilleket „transzverzális kompetenciák” néven minden tantárgyba beépítik.
- Németországban pedig a „Berufliche Orientierung” (pályaorientáció) kötelező része a középiskolai tantervnek.
Szlovákia tehát nem az első, de a kezdeményezés szépen illeszkedik abba az európai trendbe, amely felismerte: a jövő munkaerejének már nem elég a lexikális tudás, az emberi készségek legalább olyan fontosak.
És hogy mi a helyzet nálunk? Magyarországon a tantervekben jelenleg inkább pályaorientációs órák, osztályfőnöki foglalkozások és különböző projektnapok érintik ezeket a készségeket. De könnyen lehet, hogy idővel hazánkban is megjelenik egy hasonló tantárgy, hiszen a munkaerőpiaci elvárások nálunk sem különböznek – a szakértelem mellett a kommunikáció és a rugalmasság mindenütt aranyat ér.
