szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kommunikációfejlesztés

49 perce

Új iskolai tantárgyat vezethetnek be, ezt kell tudni a szülőknek és diákoknak

Címkék#tantárgy#soft#munka világ#skill#alkalmazkodás#pályaorientáció#iskola

A munkaadók szerint a fiatalok tudása sokszor nem elég ahhoz, hogy a munka világában is sikeresek legyenek. Ezen változtatna egy új iskolai tantárgy, amely a diákokat nemcsak szakmailag, hanem emberileg is felkészíti a jövő kihívásaira.

Bajcsy Tünde

Sok fiatal a szakmájában kiválóan teljesít, de amikor ki kell állnia magáért, vagy váratlan helyzetben kell helytállnia, hirtelen megakad. A munkaadók évek óta figyelmeztetnek: a mai pályakezdőknek nem a szakmai tudásával van a legnagyobb gond, hanem a kommunikációval, az önállósággal és a felelősségvállalással. Így egy új iskolai tantárgy bevezetését tervezik.

Az új iskolai tantárgy célja, hogy a diákok magabiztosabban kommunikáljanak és együttműködjenek a munka világában.
Az új iskolai tantárgy célja, hogy a diákok magabiztosabban kommunikáljanak és együttműködjenek a munka világában - így könnyebb legyen a csapatmunka is
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Az új iskolai tantárgy bevezetésének célja

Új tantárgyat vezetnek be, amelynek célja, hogy a diákok ne csak jó szakemberek legyenek, hanem valódi készségekkel is rendelkezzenek a munka világában. A „Személyes készségek az élethez és a munkához” elnevezésű óra kifejezetten a soft skillek – azaz a kommunikáció, a problémamegoldás és a stresszkezelés – fejlesztésére épül.

Az órákon nem a klasszikus tananyag dominál, hanem élményalapú feladatok, közös gondolkodás és gyakorlati szituációk. A diákok megtanulják felismerni saját erősségeiket, jobban kezelni a feszültséget és bátrabban kommunikálni egymással. A pedagógusok szerint meglepő, mennyire nyitottak a fiatalok, ha nem jegyzetelniük kell, hanem valódi élethelyzeteket élhetnek át az órákon.

Nem a tudás hiányzik, hanem a gyakorlat

A modern álláspiac folyamatosan változik. Egyre több munkáltató emeli ki, hogy a szakmai ismeretek mellett legalább olyan fontos, hogyan tud valaki csapatban dolgozni, mennyire rugalmas a gondolkodása, és képes-e gyorsan reagálni új helyzetekben.

A kezdeményezés nem véletlen: a Profesia.sk állásportál adatai szerint a munkaadók 80 százaléka ma már kifejezetten soft skilleket keres a pályázókban. Leggyakrabban az önállóságot, a megbízhatóságot, a rugalmasságot és a csapatmunkára való hajlandóságot említik. Ezek a készségek azonban ritkán fejlődnek ki maguktól – főleg akkor, ha a tanulók a középiskola évei alatt csak elméleti tudást kapnak. Éppen ezért az új tantárgy élményalapú feladatokkal dolgozik: a diákoknak közösen kell problémát megoldaniuk, saját erősségeiket felismerniük, és megtapasztalniuk, hogyan viselkednek nyomás alatt.

Hogyan lehet ezt otthon is fejleszteni?

Bár az új tantárgy ígéretes kezdeményezés, a soft skillek fejlesztése nem csak az iskolában lehetséges. Néhány tipp, ami segíthet a fiataloknak:

  • Önkénteskedés – felelősséget és csapatmunkát tanít, miközben új helyzetekbe hozza a diákokat.
  • Szereplés kisebb közönség előtt – legyen szó iskolai prezentációról vagy családi bemutatóról, a magabiztosság így fokozatosan nő.
  • Vitaklubok, színjátszó körök – fejlesztik a kommunikációt és az érvelési készséget.
  • Sport és csapatjátékok – segítenek megtanulni együttműködni, szabályokat betartani és konfliktusokat kezelni.

A szakértők szerint ezek a képességek nemcsak a munkában, hanem a mindennapi életben is óriási előnyt jelentenek: megkönnyítik az eligazodást a hétköznapi problémákban, erősítik az önbizalmat, és növelik az esélyt a sikeres karrierre.

Az új tantárgy tehát nemcsak az iskolai órarendet színesíti Szlovákiában, hanem valódi befektetés a diákok jövőjébe.

Európai trend része

Nem egyedülálló kísérletről van szó: Európa-szerte erősödik a törekvés, hogy a középiskolák ne csak szakmai tudást adjanak át, hanem az élethez szükséges készségeket is.

  • Angliában már évek óta része a tantervnek a PSHE/RSHE óra, ahol a diákok kommunikációt, egészségmegőrzést és önismeretet is tanulnak.
  • Írországban a „Wellbeing” keretrendszer és a SPHE tantárgy építi be a személyes és társas készségeket.
  • Skóciában a „Skills for Learning, Life and Work” program készíti fel a tanulókat a munka világára.
  • Finnországban a soft skilleket „transzverzális kompetenciák” néven minden tantárgyba beépítik.
  • Németországban pedig a „Berufliche Orientierung” (pályaorientáció) kötelező része a középiskolai tantervnek.

Szlovákia tehát nem az első, de a kezdeményezés szépen illeszkedik abba az európai trendbe, amely felismerte: a jövő munkaerejének már nem elég a lexikális tudás, az emberi készségek legalább olyan fontosak.

És hogy mi a helyzet nálunk? Magyarországon a tantervekben jelenleg inkább pályaorientációs órák, osztályfőnöki foglalkozások és különböző projektnapok érintik ezeket a készségeket. De könnyen lehet, hogy idővel hazánkban is megjelenik egy hasonló tantárgy, hiszen a munkaerőpiaci elvárások nálunk sem különböznek – a szakértelem mellett a kommunikáció és a rugalmasság mindenütt aranyat ér.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu