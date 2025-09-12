Új luxushajók hódítják meg a Dunát - ötcsillagos élmény várja az utasokat

A Duna mindig is a régió ütőere volt: hajók, kereskedelem és történetek szelték át évszázadokon keresztül. Most azonban új korszak kezdődik, hiszen új hajók érkeznek a folyóra - olyan luxus óriások, amelyek nemcsak közlekedést, hanem élményt, látványt és eleganciát is ígérnek.

Új hajók a Dunán – a Celebrity Cruises luxushajói 2027-től érkeznek

Új hajók a Dunán: a Celebrity Cruises tervei

A Celebrity Cruises a tengeri hajózás világából lép át a folyami utakra. 2027-ben két vadonatúj hajóval - a Celebrity Compass és a Celebrity Seeker modellekkel - indítja el folyami flottáját a Dunán és a Rajnán. Az útvonalak Budapest, Bécs, Pozsony, Nürnberg és Amszterdam között húzódnak majd, így a magyar főváros is központi szerepet kap. A fedélzeten a vendégeket panorámás lakosztályok, végtelen medence, gasztronómiai élmények és kulturális programok várják. A hajók kialakítása modern, de a folyami környezethez illeszkedik - úszó luxushotelként ígérnek különleges élményt.

Tudtad? Celebrity Cruises A Royal Caribbean Group prémium márkája, több mint 35 éves múlttal.

Innovatív designról, gasztronómiáról és környezettudatos megoldásairól ismert.

2027-ben indítja első folyami hajóit, Celebrity River Cruises néven. Celebrity Compass & Celebrity Seeker Hibrid hajtás és környezetbarát működés.

Infinite Balcony lakosztályok – nyitható panorámával a Dunára.

Végtelen panorámás medence, nyolc étterem és bár.

Útvonalak: Budapest, Bécs, Pozsony, Nürnberg, Amszterdam.

Kulturális programcsomagok: városnéző túrák, borvacsorák, ünnepi estek.

Helyi vonatkozások: Komáromtól Tatáig

A Duna nemcsak a jövő hajóinak otthona, hanem gazdag hagyományokat is őriz. A komáromi hajógyár több mint száz éven át adott munkát és identitást a térség lakóinak, máig meghatározó ipari örökséget hagyva hátra.

A folyó mellett más vizeken is akadnak izgalmak: nemrégiben a tatai Öreg-tavon egy rejtélyes, éjjel feltűnő hajó borzolta a kedélyeket. A sötét vízen hangtalanul sikló járműről sokáig senki sem tudta, honnan érkezett, és miért bukkan fel mindig a késő esti órákban. A helyiek találgatásokba kezdtek - volt, aki titkos próbajáratot sejtett mögötte, mások szerint egyszerűen egy különleges szabadidős eszközről van szó. Akárhogy is, a tó környékén élők egy ideig biztosan nem unatkoztak, amikor az éjjeli hajó feltűnt a víztükrön.