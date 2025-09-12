59 perce
Új luxushajók hódítják meg a Dunát - ötcsillagos élmény várja az utasokat
2027-től új korszak kezdődik a Dunán, amikor a Celebrity Cruises két különleges folyami luxushajója elindul első útjára. Az új hajók Budapesten is kikötnek majd, és modern technológiával felszerelve úszó szállodaként kínálnak felejthetetlen élményt az utazóknak
A Duna mindig is a régió ütőere volt: hajók, kereskedelem és történetek szelték át évszázadokon keresztül. Most azonban új korszak kezdődik, hiszen új hajók érkeznek a folyóra - olyan luxus óriások, amelyek nemcsak közlekedést, hanem élményt, látványt és eleganciát is ígérnek.
Új hajók a Dunán: a Celebrity Cruises tervei
A Celebrity Cruises a tengeri hajózás világából lép át a folyami utakra. 2027-ben két vadonatúj hajóval - a Celebrity Compass és a Celebrity Seeker modellekkel - indítja el folyami flottáját a Dunán és a Rajnán. Az útvonalak Budapest, Bécs, Pozsony, Nürnberg és Amszterdam között húzódnak majd, így a magyar főváros is központi szerepet kap. A fedélzeten a vendégeket panorámás lakosztályok, végtelen medence, gasztronómiai élmények és kulturális programok várják. A hajók kialakítása modern, de a folyami környezethez illeszkedik - úszó luxushotelként ígérnek különleges élményt.
Tudtad?
Celebrity Cruises
- A Royal Caribbean Group prémium márkája, több mint 35 éves múlttal.
- Innovatív designról, gasztronómiáról és környezettudatos megoldásairól ismert.
- 2027-ben indítja első folyami hajóit, Celebrity River Cruises néven.
Celebrity Compass & Celebrity Seeker
- Hibrid hajtás és környezetbarát működés.
- Infinite Balcony lakosztályok – nyitható panorámával a Dunára.
- Végtelen panorámás medence, nyolc étterem és bár.
- Útvonalak: Budapest, Bécs, Pozsony, Nürnberg, Amszterdam.
- Kulturális programcsomagok: városnéző túrák, borvacsorák, ünnepi estek.
Helyi vonatkozások: Komáromtól Tatáig
A Duna nemcsak a jövő hajóinak otthona, hanem gazdag hagyományokat is őriz. A komáromi hajógyár több mint száz éven át adott munkát és identitást a térség lakóinak, máig meghatározó ipari örökséget hagyva hátra.
A folyó mellett más vizeken is akadnak izgalmak: nemrégiben a tatai Öreg-tavon egy rejtélyes, éjjel feltűnő hajó borzolta a kedélyeket. A sötét vízen hangtalanul sikló járműről sokáig senki sem tudta, honnan érkezett, és miért bukkan fel mindig a késő esti órákban. A helyiek találgatásokba kezdtek - volt, aki titkos próbajáratot sejtett mögötte, mások szerint egyszerűen egy különleges szabadidős eszközről van szó. Akárhogy is, a tó környékén élők egy ideig biztosan nem unatkoztak, amikor az éjjeli hajó feltűnt a víztükrön.
Fenntarthatóság és nemzetközi visszhang
A Celebrity Cruises hajói hibrid meghajtást és hulladékcsökkentő technológiát alkalmaznak, ezzel illeszkedve az EU környezetvédelmi irányelveihez. A két új hajó egyszerre hozza el a fényűzés világát és mutatja meg, hogyan nézhet ki a fenntartható utazás jövője.
A Celebrity River Cruises hajói a leginnovatívabb közlekedési eszközök a folyókon, melyeken több hely van a kikapcsolódásra és még közelebb hozza az utasokat a célpontokhoz
- emelte ki Laura Hodges Bethge, a Celebrity Cruises elnöke.
Abban biztosak lehetünk, hogy a luxushajók a Dunán új korszakot nyitnak a folyami turizmusban. A Celebrity Compass és a Celebrity Seeker nemcsak luxust és kényelmet kínál majd, hanem Budapest és a térség idegenforgalmi vonzerejét is erősíti. A múlt öröksége és a jövő úszó szállodái így találkoznak a Duna vizén. Nem mellesleg pedig a vármegyei szakaszon mi is megcsodálhatjuk majd őket.