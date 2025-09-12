szeptember 12., péntek

Mária névnap

18°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új luxushajók

2 órája

Új luxushajók hódítják meg a Dunát - ötcsillagos élmény várja az utasokat

Címkék#Dunai#luxus#hajózás#hajó

2027-től új korszak kezdődik a Dunán, amikor a Celebrity Cruises két különleges folyami luxushajója elindul első útjára. Az új hajók Budapesten is kikötnek majd, és modern technológiával felszerelve úszó szállodaként kínálnak felejthetetlen élményt az utazóknak

Sabjanics-Somlai Petra

A Duna mindig is a régió ütőere volt: hajók, kereskedelem és történetek szelték át évszázadokon keresztül. Most azonban új korszak kezdődik, hiszen új hajók érkeznek a folyóra - olyan luxus óriások, amelyek nemcsak közlekedést, hanem élményt, látványt és eleganciát is ígérnek.

Új hajók hódítják meg a Dunát 2027-től – Celebrity Cruises luxusflottája
Új hajók a Dunán – a Celebrity Cruises luxushajói 2027-től érkeznek
Forrás: Celebrity Cruises

Új hajók a Dunán: a Celebrity Cruises tervei

A Celebrity Cruises a tengeri hajózás világából lép át a folyami utakra. 2027-ben két vadonatúj hajóval - a Celebrity Compass és a Celebrity Seeker modellekkel - indítja el folyami flottáját a Dunán és a Rajnán. Az útvonalak Budapest, Bécs, Pozsony, Nürnberg és Amszterdam között húzódnak majd, így a magyar főváros is központi szerepet kap. A fedélzeten a vendégeket panorámás lakosztályok, végtelen medence, gasztronómiai élmények és kulturális programok várják. A hajók kialakítása modern, de a folyami környezethez illeszkedik - úszó luxushotelként ígérnek különleges élményt.

 

Tudtad?

Celebrity Cruises

  • A Royal Caribbean Group prémium márkája, több mint 35 éves múlttal.
  • Innovatív designról, gasztronómiáról és környezettudatos megoldásairól ismert.
  • 2027-ben indítja első folyami hajóit, Celebrity River Cruises néven.

Celebrity Compass & Celebrity Seeker

  • Hibrid hajtás és környezetbarát működés.
  • Infinite Balcony lakosztályok – nyitható panorámával a Dunára.
  • Végtelen panorámás medence, nyolc étterem és bár.
  • Útvonalak: Budapest, Bécs, Pozsony, Nürnberg, Amszterdam.
  • Kulturális programcsomagok: városnéző túrák, borvacsorák, ünnepi estek.

Helyi vonatkozások: Komáromtól Tatáig

A Duna nemcsak a jövő hajóinak otthona, hanem gazdag hagyományokat is őriz. A komáromi hajógyár több mint száz éven át adott munkát és identitást a térség lakóinak, máig meghatározó ipari örökséget hagyva hátra.

A folyó mellett más vizeken is akadnak izgalmak: nemrégiben a tatai Öreg-tavon egy rejtélyes, éjjel feltűnő hajó borzolta a kedélyeket. A sötét vízen hangtalanul sikló járműről sokáig senki sem tudta, honnan érkezett, és miért bukkan fel mindig a késő esti órákban. A helyiek találgatásokba kezdtek - volt, aki titkos próbajáratot sejtett mögötte, mások szerint egyszerűen egy különleges szabadidős eszközről van szó. Akárhogy is, a tó környékén élők egy ideig biztosan nem unatkoztak, amikor az éjjeli hajó feltűnt a víztükrön.

Fenntarthatóság és nemzetközi visszhang

A Celebrity Cruises hajói hibrid meghajtást és hulladékcsökkentő technológiát alkalmaznak, ezzel illeszkedve az EU környezetvédelmi irányelveihez. A két új hajó egyszerre hozza el a fényűzés világát és mutatja meg, hogyan nézhet ki a fenntartható utazás jövője.

A Celebrity River Cruises hajói a leginnovatívabb közlekedési eszközök a folyókon, melyeken több hely van a kikapcsolódásra és még közelebb hozza az utasokat a célpontokhoz

- emelte ki Laura Hodges Bethge, a Celebrity Cruises elnöke.

Új hajók érkeznek a Dunára, a luxus és a fenntarthatóság jegyében
Forrás: Celebrity Cruises/cruisecritic.com

Abban biztosak lehetünk, hogy a luxushajók a Dunán új korszakot nyitnak a folyami turizmusban. A Celebrity Compass és a Celebrity Seeker nemcsak luxust és kényelmet kínál majd, hanem Budapest és a térség idegenforgalmi vonzerejét is erősíti. A múlt öröksége és a jövő úszó szállodái így találkoznak a Duna vizén. Nem mellesleg pedig a vármegyei szakaszon mi is megcsodálhatjuk majd őket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu