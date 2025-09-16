Videón a hidegrázó UFO-észlelés a Duna menti városban, így üzentek az idegenek

Időnként előfordulnak közvetlen közelünkben is olyan furcsa, megmagyarázhatatlan égi jelenségek, amelyekről meggyőződése az embernek, hogy UFO-t látott. Mint azt megírtuk mi is, egy esztergomi férfi például már több ufóészlelésen van túl, aki először 2022-ben a Negyedik típusú találkozás című film nézése után nem sokkal kémlelte az eget és figyelt fel egy azonosítatlan repülő tárgyra.

UFO Dunaharasztiban

Fotó: S.L. / Forrás: Bors/Beküldött