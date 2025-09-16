2 órája
Videón a hidegrázó UFO-észlelés a Duna menti városban, így üzentek az idegenek
Egy dunaharaszti férfi rendszeresen különös repülő tárgyakat lát a háza felett. A fotóin és videóin feltűnő UFO objektumok leggyakrabban helikopterek körül bukkannak fel, majd hirtelen irányt váltva eltűnnek.
Időnként előfordulnak közvetlen közelünkben is olyan furcsa, megmagyarázhatatlan égi jelenségek, amelyekről meggyőződése az embernek, hogy UFO-t látott. Mint azt megírtuk mi is, egy esztergomi férfi például már több ufóészlelésen van túl, aki először 2022-ben a Negyedik típusú találkozás című film nézése után nem sokkal kémlelte az eget és figyelt fel egy azonosítatlan repülő tárgyra.
De idén júliusban a Bakonyban is megmagyarázhatatlan dolog történt, májusban pedig felidéztük azt az eseményt is, amikor Tatabánya felett okozott riadalmat egy furcsa repülő tárgy. Most újabb meghökkentő eset történt.
Most újabb UFO észlelés történt, nem is akármilyen.
Így vették fel videóra az UFO-t Dunaharasztiban
Mint azt a Bors megírta, S. László szerint a videón, amit készített a kisebb méretű, úgynevezett „Dragonfly” típusú ufók lehetnek, amelyeket a kutatók gyakran megfigyelő vagy felderítő egységekként emlegetnek. Elmondása alapján az idegenek nemcsak rendszeresen repülnek el otthona felett, hanem telepatikus úton üzentek is neki.
A férfi úgy véli, hogy a furcsa szerkezetek valójában a földi repülők mozgását ellenőrzik. Fotókat és videókat is készített a jelenségről, amelyek újabb vitát indíthatnak a földönkívüli megfigyelésekről.
