Összefoglaló

27 perce

Gyerekek kerültek kórházba, mindenkit megdöbbentettek a táppénzes szabályok

Az elmúlt napokban drámai balesetek, nagy forgalmi dugók és örömteli események egyaránt meghatározták mindennapjainkat. A legnagyobb érdeklődést a TV2 sztárséfjének fellépése mellett a helyi tragédiák és az ingyenes koncertek ígérete keltette.

Kemma.hu

Ismét eltelt egy hét, és ismét elhoztuk a legérdekesebb, legolvasottabb cikkeket. A tragédiák és örömteli pillanatok mellett a TV2 sztárséfjének tatabányai fellépése is nagy figyelmet kapott. Mutatjuk!

Kórházba szállított gyerekek, halálos rollerbaleset és a TV2 sztárséfje tartotta lázban olvasóinkat
Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Kórházba került gyerekek, halálos rollerbaleset és a TV2 sztárséfje tartotta lázban a térséget

Több tatai diákot és egy tanárt is mentő vitt kórházba

Információink szerint egy irritáló anyag kerülhetett a levegőbe. Mondjuk, hogy pontosan mi történt.

 

Hajmeresztő felvétel: elszabadult kerék okozott riadalmat Tatán

Ijesztő pillanatokat rögzített egy autó fedélzeti kamerája. Tatán, a Tesco közelében menet közben esett ki egy autó kereke. Videón is megmutatjuk az elszabadult kerék esetét.

 

Meglepő, meddig írhat ki táppénzre az orvos – ismerd meg a szabályokat

Sokan csak sejtik, mennyi ideig maradhatnak keresőképtelenek munka mellett. A táppénz szabályai azonban szigorúak, és a rendszer folyamatosan figyeli a jogosultságot. Egy háziorvos most elmondja, mire érdemes odafigyelni.

 

Fotókon a belváros első "plázája": a Bástya Áruház múltja és jelene

Közel 50 éve vált a város ikonikus épületévé, hamarosan új funkciót kap. Képeken mutatjuk a Bástya Áruházat nyitásakor és most. Soroljuk azt is, mik a tervek az épületben.

 

Tragédia: fiatal férfi vesztette életét rollerrel az úton

Hajnali órákban történt a szörnyű baleset, amelyben egy fiatal férfi életét vesztette. A halálos rolleres baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

 

Fenyő Miklós és Hevesi Tamás ingyenes koncertet ad

 

Új menüző nyílt Tatán, ezt lehet most tudni róla +videó

Tatán új menüző nyitotta meg kapuit, amely hétköznaponként változatos ebédmenüvel várja a vendégeket. A tatai menüzők régóta népszerűek a városban: sok helyi dolgozó, diák és idősebb lakos is ezekre támaszkodik, amikor nincs ideje otthon főzni.

 

Rendőri razzia Tatán: testvérével tett szörnyűséget, azonnal bilincsbe verték

Volt, aki azonnal ment a bíróságra, volt, akit a börtönbe kísértek át. Hatalmas eredményre vezetett a razzia Tatán.

 

Kiszáradás szélén Tatabánya gyönyörű tava, drámai képek láttak napvilágot

A nyári hőség és az elhúzódó csapadékhiány után a tatabányai tavak állapota kritikussá vált. Az aszály miatt a Síkvölgyi-tó vízszintje drámaian csökkent, a helyzet aggasztó. Kiszáradás fenyegeti.

 

A TV2 sztárséfje jött Tatabányára

A Faszén Fesztivál nemcsak ínycsiklandó falatokat, hanem zenét, versenyeket és családi programokat is kínált egyetlen napba sűrítve.

GALÉRIA: Ilyen volt a tatabányai Faszén Fesztivál (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

