Legyél te is hős! – családi nap és tűzoltó kihívás

Komáromban ismét megrendezik a nagy sikerű családi és hazafias programot a tűzoltó kihívást, amelyet a Komáromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervez. A rendezvény szeptember 20-án, szombaton várja az érdeklődőket a Lovarda téren.

A komáromi tűzoltók látványos felvonulással köszöntötték a közönséget – a hétvégén a II. KÖTE Challenge tűzoltó kihívás várja a családokat a városban

Szombaton újra várja a családokat a tűzoltó kihívás

A nap már délelőtt 10 órától egy amatőr lövészversennyel indul, délután pedig 13.30-tól színes programokkal várják a családokat a Lovarda téren. A kisebbek és nagyobbak egyaránt kipróbálhatják magukat a tűzoltói kihívásokban, ügyességi pályákon, miközben testközelből ismerkedhetnek meg a tűzoltók munkájával.

A rendezvényen lesz arcfestés, katonai és kutyás bemutató, önvédelmi foglalkozás, valamint tűzoltóautó- és felszerelésbemutató is. A szervezők rajzpályázattal, kvízekkel és szórakoztató programokkal készülnek a gyerekeknek, miközben a felnőttek hasznos tűzvédelmi tanácsokat kaphatnak.

Tűzvédelmi tanácsok – mire figyeljünk?

A családi program célja nemcsak a szórakoztatás, hanem a szemléletformálás is. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a szakmai szervezetek folyamatosan hangsúlyozzák a tűzmegelőzés fontosságát. Néhány hasznos tanács, amelyet érdemes megfogadni:

Tűzgyújtás szabályai: mindig tájékozódjunk az aktuális tűzgyújtási tilalomról, különösen erdők, szabadtéri területek esetén.

Otthoni megelőzés: sose hagyjuk felügyelet nélkül a tűzhelyet, olajban sütést vagy gyertyát. Éghető anyagokat (tisztítószerek, papír, textil) ne tartsunk hőforrás közelében.

Tűzoltó készülék: minden háztartásban érdemes beszerezni és rendszeresen ellenőrizni.

Menekülési útvonal: legyen mindenki számára ismert, hogyan kell cselekedni tűz esetén, és rendszeresen gyakoroljuk.

További hivatalos információk és részletes tűzvédelmi útmutatók elérhetők a katasztrofavedelem.hu oldalon.