1 órája
Tűzriadó Tatabányán: füst és láng a Sárberki utcánál
Kedd délután két helyszínen keletkezett tűz Tatabányán. A tűzoltók gyorsan beavatkoztak, hogy elfojtsák a lángokat.
Kedd délután a tatabányai hivatásos tűzoltókat kétszer is riasztották a Sárberki utcához a vasúti töltéshez. – tette közzé a katasztrofavedelem.hu
Tűz Tatabányán
Az első beavatkozás során mintegy ötven méter hosszan égett a száraz fű és bozótos a töltés mentén. A tatabányai hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal gyorsan elfojtották a lángokat, megakadályozva a tűz továbbterjedését.
Nem sokkal később újabb riasztás érkezett ugyanide, ahol a zajvédő fal szigetelése izzott és füstölt. A tűzoltók az izzó részt vízsugárral és kézi eszközökkel oltották el, így a helyszínen keletkezett kár minimalizálódott.
Az eset során senki nem sérült meg, és a tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően a vasúti töltés és a környék biztonságban maradt.