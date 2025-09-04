szeptember 4., csütörtök

Tűzesetek a városban

2 órája

Tűzriadó Tatabányán: füst és láng a Sárberki utcánál

Kedd délután két helyszínen keletkezett tűz Tatabányán. A tűzoltók gyorsan beavatkoztak, hogy elfojtsák a lángokat.

Balogh Rebeka

Kedd délután a tatabányai hivatásos tűzoltókat kétszer is riasztották a Sárberki utcához a vasúti töltéshez. – tette közzé a katasztrofavedelem.hu

A tatabányai tűzoltók gyorsan eloltották a füstölő szigetelést és a száraz növényzetet.
Tűz Tatabányán

Az első beavatkozás során mintegy ötven méter hosszan égett a száraz fű és bozótos a töltés mentén. A tatabányai hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal gyorsan elfojtották a lángokat, megakadályozva a tűz továbbterjedését.

Nem sokkal később újabb riasztás érkezett ugyanide, ahol a zajvédő fal szigetelése izzott és füstölt. A tűzoltók az izzó részt vízsugárral és kézi eszközökkel oltották el, így a helyszínen keletkezett kár minimalizálódott.

Az eset során senki nem sérült meg, és a tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően a vasúti töltés és a környék biztonságban maradt.

 

 

