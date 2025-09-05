szeptember 5., péntek

Lángok

32 perce

Hatalmas lángok csaptak fel Tatán, égett a Tompa Mihály utcai vasúti töltés

Címkék#tűzeset#katasztrófavédelem#aljnövényzet#hulladék

Több tűzoltóegység vonult ki Tatára, miután hatalmas lángok csaptak fel a vasúti töltés mellett. A tűz gyorsan terjedt, de a helyszínre érkező tűzoltók gyorsan közbeléptek.

Balogh Rebeka

Kedd délután jelentős tűzesethez riasztották a tatabányai és komáromi hivatásos tűzoltókat, valamint a Kocs Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait a tatrai Tompa Mihály utcai vasúti töltéshez – írja a katasztrófavédelem.hu

Tűz Tatán
Lángok és füst pusztított Tatán
Fotó:  Kovács Tamás tű. százados – Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság / Forrás:  A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tűz a vasúti töltésen

A helyszínen a zajvédő fal mellett kerti hulladék égett, továbbá mintegy 1500 négyzetméteren száraz fű és aljnövényzet kapott lángra. A tűz gyors terjedése miatt az egységek vízsugárral, puttonyfecskendővel és kéziszerszámokkal avatkoztak be, így sikerült megakadályozni, hogy a lángok a környező területekre is átterjedjenek.

A tűzeset során a tűzoltók szisztematikusan, több fronton dolgoztak: a puttonyfecskendőkkel a lángok nagyobb területét oltották, miközben a kéziszerszámokkal a nehezen hozzáférhető részeken, például a bozótos területen dolgoztak. A gyors és összehangolt beavatkozásnak köszönhetően a lángok nem terjedtek a környező telkekre, és senki nem sérült meg az eset során.

A helyszíni intézkedés során a zajvédő fal izzó részeit is sikerült biztonságosan lehűteni és eloltani, így a város biztonsága rövid időn belül helyreállt. A területet a tűzoltók ellenőrzés alatt tartották, hogy a száraz növényzetben ne keletkezhessen újabb tűz. A kerti hulladék és a bozótos területek égett állapota komoly veszélyforrást jelentett, de a gyors reagálásnak köszönhetően az anyagi kár minimálisra csökkent.

Tatán a tűzoltók a száraz növényzet és a zajvédő fal oltásán dolgoznak. Fotó: Kovács Tamás tű. százados – Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság / Forrás: katasztrofavedelem.hu
Tatán a tűzoltók a száraz növényzet és a zajvédő fal oltásán dolgoznak.
Fotó:  Kovács Tamás tű. százados – Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság / Forrás: katasztrofavedelem.hu

A tűz megelőzésének jelentősége

Az eset rámutat arra, hogy a száraz időszakban különösen nagy a tűz kockázata a vasúti töltések és a bozótos területek mentén. A katasztrófavédelem felhívja a lakosság figyelmét a tűzvédelmi szabályok betartására és arra, hogy a kerti hulladékot csak biztonságos módon távolítsák el.

 

