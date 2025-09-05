32 perce
Hatalmas lángok csaptak fel Tatán, égett a Tompa Mihály utcai vasúti töltés
Több tűzoltóegység vonult ki Tatára, miután hatalmas lángok csaptak fel a vasúti töltés mellett. A tűz gyorsan terjedt, de a helyszínre érkező tűzoltók gyorsan közbeléptek.
Kedd délután jelentős tűzesethez riasztották a tatabányai és komáromi hivatásos tűzoltókat, valamint a Kocs Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait a tatrai Tompa Mihály utcai vasúti töltéshez – írja a katasztrófavédelem.hu
Tűz a vasúti töltésen
A helyszínen a zajvédő fal mellett kerti hulladék égett, továbbá mintegy 1500 négyzetméteren száraz fű és aljnövényzet kapott lángra. A tűz gyors terjedése miatt az egységek vízsugárral, puttonyfecskendővel és kéziszerszámokkal avatkoztak be, így sikerült megakadályozni, hogy a lángok a környező területekre is átterjedjenek.
A tűzeset során a tűzoltók szisztematikusan, több fronton dolgoztak: a puttonyfecskendőkkel a lángok nagyobb területét oltották, miközben a kéziszerszámokkal a nehezen hozzáférhető részeken, például a bozótos területen dolgoztak. A gyors és összehangolt beavatkozásnak köszönhetően a lángok nem terjedtek a környező telkekre, és senki nem sérült meg az eset során.
A helyszíni intézkedés során a zajvédő fal izzó részeit is sikerült biztonságosan lehűteni és eloltani, így a város biztonsága rövid időn belül helyreállt. A területet a tűzoltók ellenőrzés alatt tartották, hogy a száraz növényzetben ne keletkezhessen újabb tűz. A kerti hulladék és a bozótos területek égett állapota komoly veszélyforrást jelentett, de a gyors reagálásnak köszönhetően az anyagi kár minimálisra csökkent.
A tűz megelőzésének jelentősége
Az eset rámutat arra, hogy a száraz időszakban különösen nagy a tűz kockázata a vasúti töltések és a bozótos területek mentén. A katasztrófavédelem felhívja a lakosság figyelmét a tűzvédelmi szabályok betartására és arra, hogy a kerti hulladékot csak biztonságos módon távolítsák el.