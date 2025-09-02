Feltárták a Turult - nézd meg milyen belülről!

A Kő-hegy tetején magasodó Turul-emlékmű nemcsak Tatabánya, hanem az egész ország egyik legismertebb jelképe. A több mint egy évszázada álló monumentális szobor most újra a figyelem középpontjába került, hiszen a felújítás részeként a restaurátorok feltárták a madár belsejét.

A felújítási munkálatok megkezdődtek: feltárták a Turul belsejét.

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra/Kemma.hu

Elkezdődtek a munkálatok

Újabb fontos lépéshez érkezett Tatabánya ikonikus jelképe, a Turul-emlékmű felújítása. A szakemberek a hozzáférhetővé tették a szobor belsejét, ahol állapotfelmérés céljából mintát vettek a szerkezetből. Az eredményekre még várni kell, ám a vizsgálat kulcsfontosságú annak megállapításában, milyen beavatkozások szükségesek a hosszú távú megőrzés érdekében.

Sikeres mintavétel a bal szárnyból

Fotósunknak sikerült megörökítenie a ritkán látható részleteket, így olvasóink most először betekinthetnek abba, hogyan fest belülről a több mint százéves alkotás. A szakemberek a Turul bal szárnyának közepét tárták fel, innen vettek mintát az állapotfelméréshez.

A Turul bal szárnyának közepét feltárták.

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra / kemma.hu

A munkálatokat a Vérteserdő Zrt. végzi, amely a Magyarország kormánya által biztosított 83 millió forintos támogatásból látja el a feladatot. A felújítás ideje alatt az emlékmű továbbra sem látogatható, a biztonsági lezárások érvényben maradnak. A Turul madár felújítása előreláthatólag decemberig tart.

A vizsgálati eredmények ismeretében a szakértők dönthetnek a következő lépésekről. Mindannyiunk közös érdeke, hogy a magyar történelem legendás madara méltó módon őrizhesse tovább helyét a Kő-hegy tetején.