Fejlesztés

44 perce

Erre számíthatsz: új korszak jön az üzleti turizmusban a térségben

Címkék#turizmus#felvidéki#Interreg#üzleti turizmus#vállalat#logisztika#kapcsolat

A céges vendégek elvárásai egyre magasabbak, a helyi kínálat pedig bővül, de sokszor nem találkozik a kereslettel. Turizmus terén most egy új kezdeményezés ígér megoldást: egy digitális platform, amely gyorsabbá és átláthatóbbá tenné a vállalati programok szervezését.

Bajcsy Tünde

Komárom–Esztergom megyében és a felvidéki oldalon új, vállalati igényekre szabott turisztikai platform létrehozását készítik elő Interreg szlovák–magyar forrásból. A nyitó workshopon bemutatták a térség friss és készülő fejlesztéseit, és feltérképezték a céges vendégfogadás legégetőbb kihívásait: a szolgáltatók és vállalatok közti kapcsolat hiányosságait, a prémium szálláskapacitás szűkösségét, az angol nyelvű idegenvezetés korlátait és a nagyobb létszámú vállalati rendezvények fogadásának nehézségeit. A turizmus fellendítése érdekében ezeket a beruházásokat valósították meg, valamint a tervezetet is bemutatták - mutatjuk!

Bara Zoltán, a Pons Danubii EGTC igazgatója az Interreg Magyarország–Szlovákia program workshopján mutatta be a felvidéki térség turizmus fejlesztéseit.
Bara Zoltán, a Pons Danubii EGTC igazgatója az Interreg Magyarország–Szlovákia program workshopján mutatta be a felvidéki térség turizmus fejlesztéseit
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

Az üzleti turizmus célja

A cél: összekötni a helyi szolgáltatókat és a vállalatokat, és egy digitális megoldással is megtámogatott, határon átnyúló üzleti turizmus-ökoszisztémát építeni. Három alkalom lesz meghirdetve konkrét eredménycélokkal:

  • 1. alkalom (szeptember 25.): igényfelmérés és a fejlesztési háttér bemutatása.
  • 2. alkalom (október): kifejezetten a szolgáltatóknak – válaszok és ajánlatok a feltárt igényekre.
  • 3. alkalom (november): közös, „vegyes” fórum cégeknek és szolgáltatóknak; a tervezett platform finomhangolása.

A program gerincét egy üzleti turizmus platform előkészítése adja, amely digitalizált felületen tenné elérhetővé a térség vállalati csapatoknak szóló kínálatát (helyszínek, programok, logisztika, kapcsolattartók).

Interreg-projektek

A szervezők kiemelték: a közeljövőben induló, jelentős költségvetésű határ menti projektek nemcsak infrastruktúrát fejlesztenek, hanem közös marketinget is finanszíroznak. A tervek között szerepel:

  • Esterházy Nagypince felújítása – jövőbeli exkluzív vállalati rendezvényhelyszín.
  • Víziturisztikai elemek a Dunán (kikötők, kis hajós szolgáltatások), a kerékpáros és vízi útvonalak összehangolt használatával több százezer erős beruházás.
  • Kulturális örökség megújítása több helyszínen, az üzleti rendezvényekhez illeszthető látogató- és élményközponti funkciókkal kb. 2 millió eurós keretet kap.
  • Kerékpáros infrastruktúra – az EuroVelo 6 és kapcsolódó szakaszok köré szervezett, fél–egynapos vállalati programok.

A határ két oldalán működő szervezetek a következő 2–3 évben közel 6,5 millió eurós keretből dolgoznak (mintegy 2,3 millirád forint), amelynek mintegy 6%-a kifejezetten közös, régiós turisztikai marketingre fordítható.

GALÉRIA: Turisztikai fejlesztésre való felmérés a tatabányai AGC-ben (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

Mit szeretnének a vállalatok?

A nyitó alkalmon a tatabányai AGC Hungary Kft. példáján keresztül konkrét, mindennapi igények rajzolódtak ki:

  • Teljes körű mobilitás: reptéri transzferek (Budapest, Bécs), hotelszervezés, belső logisztika.
  • Minőségi vendéglátás: bevált, megbízható partnerek (pl. Platán, Malom és Kacsa, Kristály, Picanto), stabil angol nyelvű kiszolgálással.
  • Programcsomagok: sportesemények (kézi-, focimeccs), borkóstolók, kastély- és pezsgőgyár-látogatás, aktív programok (pl. sárkányhajózás, Fényes tanösvény).
  • Vasárnapi–hétvégi időkitöltés külföldi (pl. japán) kollégáknak magas színvonalú, angol nyelvű idegenvezetéssel – ebből jelenleg kevés a kapacitás.
  • Prémium szállás: ötcsillagos hotel hiánya miatt a felső vezetők gyakran Budapesten szállnak meg; 4★ kapacitás elérhető, de 5★ kínálat regionálisan hiányzik.
  • Nagy létszámú vállalati események (50–100+ fő) kiszolgálására alkalmas, angolul is gördülékeny csapatok és technikai háttér.

Kínálat van – összehangolás kell

A megye és a felvidéki oldal az elmúlt években jelentős turisztikai beruházásokat hajtott végre (fürdők, kerékpárutak, erődök, látogatóközpontok, természetközeli helyszínek). A probléma nem a „látnivalók” hiánya, hanem az, hogy ezek nem találkoznak rendszerszerűen a vállalati kereslettel:

  • a szolgáltatók nehezen érik el a cégek döntéshozóit;
  • a cégek nem ismerik áttekinthetően a régiós kínálatot, és nincs idejük külön-külön egyeztetni.

Az előkészítés alatt álló platform ezt orvosolná: egyablakos (one-stop) felületen lehetne csomagokat kérni, helyszínt és szolgáltatót választani, logisztikát foglalni, sőt – a határ két oldalát is összefűzve – tematikus, félnapos–egynapos élményeket kombinálni (pl. Dunán lecsorgó kishajó + vissza kerékpárral; erődlátogatás + borvacsora; aktív nap + wellness).

Következő lépések

Az októberi, szolgáltatói fókuszú alkalomra a szervezők azt kérik, hogy a piaci szereplők konkrét ajánlatokat és kapacitásadatokat hozzanak (férőhely, technika, nyitvatartás, idegenvezetés, nyelvek, árkategóriák), hogy a novemberi záró találkozóra már összeálló csomagokkal és a platform prototípusával lehessen előre lépni.

A térség erőssége nem egyetlen „sztárattrakció”, hanem a sokszínűség + elérhetőség + két ország szinergiája. Ha ezt egy közös platformba rendezzük, rövid csomagokkal, gyors foglalással, egységes minőségben, a vállalati turizmus a következő 12–24 hónapban mérhetően több vendégéjszakát, nagyobb költést és kiszámíthatóbb szezont hozhat – mindkét Duna-parton.

 

