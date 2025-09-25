Erre számíthatsz: új korszak jön az üzleti turizmusban a térségben

Komárom–Esztergom megyében és a felvidéki oldalon új, vállalati igényekre szabott turisztikai platform létrehozását készítik elő Interreg szlovák–magyar forrásból. A nyitó workshopon bemutatták a térség friss és készülő fejlesztéseit, és feltérképezték a céges vendégfogadás legégetőbb kihívásait: a szolgáltatók és vállalatok közti kapcsolat hiányosságait, a prémium szálláskapacitás szűkösségét, az angol nyelvű idegenvezetés korlátait és a nagyobb létszámú vállalati rendezvények fogadásának nehézségeit. A turizmus fellendítése érdekében ezeket a beruházásokat valósították meg, valamint a tervezetet is bemutatták - mutatjuk!

Bara Zoltán, a Pons Danubii EGTC igazgatója az Interreg Magyarország–Szlovákia program workshopján mutatta be a felvidéki térség turizmus fejlesztéseit

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

Az üzleti turizmus célja

A cél: összekötni a helyi szolgáltatókat és a vállalatokat, és egy digitális megoldással is megtámogatott, határon átnyúló üzleti turizmus-ökoszisztémát építeni. Három alkalom lesz meghirdetve konkrét eredménycélokkal:

1. alkalom (szeptember 25.): igényfelmérés és a fejlesztési háttér bemutatása.

2. alkalom (október): kifejezetten a szolgáltatóknak – válaszok és ajánlatok a feltárt igényekre.

3. alkalom (november): közös, „vegyes” fórum cégeknek és szolgáltatóknak; a tervezett platform finomhangolása.

A program gerincét egy üzleti turizmus platform előkészítése adja, amely digitalizált felületen tenné elérhetővé a térség vállalati csapatoknak szóló kínálatát (helyszínek, programok, logisztika, kapcsolattartók).

Interreg-projektek

A szervezők kiemelték: a közeljövőben induló, jelentős költségvetésű határ menti projektek nemcsak infrastruktúrát fejlesztenek, hanem közös marketinget is finanszíroznak. A tervek között szerepel:

Esterházy Nagypince felújítása – jövőbeli exkluzív vállalati rendezvényhelyszín.

Víziturisztikai elemek a Dunán (kikötők, kis hajós szolgáltatások), a kerékpáros és vízi útvonalak összehangolt használatával több százezer erős beruházás.

Kulturális örökség megújítása több helyszínen, az üzleti rendezvényekhez illeszthető látogató- és élményközponti funkciókkal kb. 2 millió eurós keretet kap.

Kerékpáros infrastruktúra – az EuroVelo 6 és kapcsolódó szakaszok köré szervezett, fél–egynapos vállalati programok.

A határ két oldalán működő szervezetek a következő 2–3 évben közel 6,5 millió eurós keretből dolgoznak (mintegy 2,3 millirád forint), amelynek mintegy 6%-a kifejezetten közös, régiós turisztikai marketingre fordítható.