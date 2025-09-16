Kiderültek a számok: ilyen nyarat zárt Esztergom

Esztergom egyre népszerűbb úticél a turisták körében, derült ki a statisztikákból. A nyári turistaszezonról kértünk kimutatást, amelyből kiderült: stabilan emelkedik a városba látogató vendégek száma.

A nyár a buli, az utazások és a nyaralás hónapjai. Megnéztük, hogy a vármegye egyik legnépszerűbb turistacélpontja milyen turistaszezont zárt idén.

Vonzza a turistákat Esztergom – itt vannak a nyári turistaszezon számai

Az idei nyári szezonban is sokan keresték fel Esztergomot, ez az vendégéjszakák számán is látszott.

Az előző év azonos időszakával összehasonlítva az érdeklődők összlétszáma júniusban és júliusban is 2 százalékkal növekedett.

– fejtette ki Ligeti Martina, az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számai alapján.

Júniusban a bázis évhez képest, a szállástípusok közül egyedül a panzióknál történt visszaesés, a szállodák, kempingek, és magánszállások forgalma növekedett. A kempingek foglaltságának kiugró értéke az osztálykirándulásos időszaknak köszönhető.

- tette hozzá.

A számok tükrében

A statisztika szerint 2025. júniusában 24.868 vendégéjszakát rögzítettek, míg júliusban 31.964-et. Ebből júniusban 18.779, júliusban 22.009 éjszakát foglaltak le a szállodákban. Eszerint a tavalyi évhez képest a júniusi éjszakák száma emelkedett, míg a júliusi csökkent. Ezzel szemben a szállodában megszállt vendégek száma mindkét hónapban nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest.

Mint elmondta, egyre több magánszálláshely nyílt a városban az elmúlt időszakban - amelyből következik, hogy erős a város turizmusvonzó ereje. A rögzített adatok szerint hónapról hónapra egyre többen szállnak meg ilyen típusú szálláshelyen.

Több a turista, de rövidebb ideig szállnak meg Esztergomban

A statisztikák összesítéséből kiderült az is, hogy az esztergomi turisták száma stabilan emelkedik. A vendégéjszakák száma ugyan csökken, viszont elmondható: több turista érkezik csak rövidebb időre.

A nem túl optimális gazdasági helyzet ellenére Esztergom továbbra is vonzó utazási cél, és a költséghatékonyság inkább az itt tartózkodás hosszában látszódik meg.

- emelte ki Ligeti Martina.

Mint hozzátette: az augusztusi adatokra még várnak, azok is hamarosan elérhetőek lesznek. A nyár utolsó hónapjában egyébként a háromnapos MCC Feszt miatt is sok turista látogatott a városba, így vélhetően ez az adatokban is meglátszik majd.

