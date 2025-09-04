szeptember 4., csütörtök

Cápák és aligátorok között sétáltunk, trópusi kaland az elérhető élmény

A nyárnak vége, a bőröndök a szekrény mélyére kerültek, de az élményekről még nem kell lemondani. A Tropicariumban igazi kis trópusi paradicsomba csöppentünk.

Goletz-DeáK Viktória

Egy borúsabb napon úgy döntöttünk, hogy feldobjuk a hangulatot, és elmegyünk Budapestre a „cápás állatkertbe”, a Tropicariumba. A nyár már mögöttünk volt, de úgy gondoltuk, nem kell lemondanunk az izgalmas élményekről – és milyen jól tettük!

A Tropicariumban igazi kis trópusi paradicsomba csöppentünk.
A Tropicariumban igazi kis trópusi paradicsomba csöppentünk.  A "cápa alagút" és a aligátor etetés igazi élmény mindenkinek 
Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Ahogy beléptünk, azonnal magával ragadott a látvány: színpompás halak ezrei, hatalmas akváriumok és olyan egzotikus állatok, amiket eddig csak filmekben láttunk. A gyerekek az első perctől kezdve lelkesen fedezték fel a helyet – a 4 éves az ugrándozó selyemmajmokért volt oda, a 11 éves pedig tátott szájjal állt a cápák előtt.

Őszi élmények a Tropicariumban

A Tropicarium egyik leglátványosabb része a 1,4 millió literes cápaakvárium, ahol öt darab, kétméteres cápa, ráják és egy igazi különlegesség, a cápafarkú gitárrája úszkál méltóságteljesen. Egyszerűen lenyűgöző élmény volt végigsétálni a "cápa alagúton", miközben fölöttünk és mellettünk ezek a hatalmas ragadozók suhantak.

Nem csak a víz alatti világ ejtett ámulatba: volt részünk trópusi esőerdő-hangulatban is. Fejünk felett szabadon röpködtek színes madarak, közben pedig a háttérben dörgött az ég, villámlott, és negyedóránként eleredt az „eső”. A Mississippi aligátorok lustán heverésztek a medencében, mintha semmi sem zavarná őket.

Kezesbárány aligátor?

Mi az aligátor etetésre érkeztünk, ami minden harmadik hétfőn van. Pár perccel a program előtt a hatalmas állat már türelmetlenül figyelte az ajtót, mintha pontosan tudta volna, hogy vacsoraidő közeleg. Amikor a gondozó megjelent, az aligátor elfoglalta a helyét, és pillanatok alatt eltüntette a finom falatokat.

Az aligátor etetésre érkeztünk, ami minden harmadik hétfőn van.
Az én kedvencem a cakkos földiteknős volt, akinek aranyos, bamba tekintette mindenkit megmosolyogtatott 
Forrás: 24 Óra

Három gyerekkel vágtunk neki a napnak, és mindannyian megtaláltuk a kedvencünket. Nekem egy apró, cakkos földiteknős lopta be magát a szívembe a bamba tekintetével – garantáltan mosolyt csalt az arcunkra. A gyerekek pedig alig akarták elhagyni a játékfalat és a cápaakváriumot.

GALÉRIA: „Cápaalagút” és aligátoretetés a Tropicariumban (Fotók: G.D.V.)

Fotók: Goletz-Deák Viktória

Ha valaki azt hiszi, hogy a vakáció után nincs több izgalom, annak üzenem: a Tropicarium egy egynapos családi programnak tökéletes, és biztos, hogy felejthetetlen élményekkel tér haza az ember!

 

