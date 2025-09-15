szeptember 15., hétfő

Összefoglaló

58 perce

Rengeteg helyre riasztották a mentőket, Tatabányán egy férfi életét vesztette

Címkék#heti top10#tatabánya#tragédia#mentő#összefoglaló

Összegyűjtöttük az elmúlt hét legmegrázóbb történéseit. Sajnos szomorú hír is jött, a tragédia tatabányán péntek este történt, több mentő és rendőrautó is érkezett.

Kemma.hu

Jótékonykodó motorosok, szörnyű parkolás és omladozó szellemépületek. Újabb hét telt el és megnéztük a legérdekesebb, legmegindítóbb cikkeket. Sajnos az előző hét folyamán szomorú hírt is kaptunk, a tragédia tatabányán az egyik lakótelepen történt. Az Országos Mentőszolgálattal és a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal is beszéltünk a tragédiáról. 

tragédia tatabányán
Tragédia tatabányán: hiába küzdöttek a mentősök
Forrás: Országos Mentőszolgálat/Facebook

Tragédia Tatabányán, és mentőhelikopter Bicskén

Évek óta áll egy romos épület a Honvéd utcában, aminek az állapota egyre aggasztóbb

A Tatabányai Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri

Újabb szigorítások jönnek

Mentőket riasztottak szombat este a tatabányai Gál István lakótelepre, a rendőrség is beszámolt a részletekről

Hatalmas baleset történt az M1-es autópályán Bicskénél hétfőn

Újabb fordulat a kisbéri sertéstelep bűzügyében

Három kisgyerekkel vágtunk neki a Cuha-völgynek

A Motorosok is Lehetnek Angyalok jótékonysági felvonulás miatt több lezárás is volt

Nem tudod mikor jött el az idő? Segítünk

A Malom-patak medrében „kincseket” találtak

 

