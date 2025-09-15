58 perce
Rengeteg helyre riasztották a mentőket, Tatabányán egy férfi életét vesztette
Összegyűjtöttük az elmúlt hét legmegrázóbb történéseit. Sajnos szomorú hír is jött, a tragédia tatabányán péntek este történt, több mentő és rendőrautó is érkezett.
Jótékonykodó motorosok, szörnyű parkolás és omladozó szellemépületek. Újabb hét telt el és megnéztük a legérdekesebb, legmegindítóbb cikkeket. Sajnos az előző hét folyamán szomorú hírt is kaptunk, a tragédia tatabányán az egyik lakótelepen történt. Az Országos Mentőszolgálattal és a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal is beszéltünk a tragédiáról.
Tragédia Tatabányán, és mentőhelikopter Bicskén
Évek óta áll egy romos épület a Honvéd utcában, aminek az állapota egyre aggasztóbb
Bárkire ráomolhat a Tatát csúfító tatabányai szellemépület, ezért nem lehet semmit tenni
A Tatabányai Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri
Körözés alatt a tatabányai csaló, kamerafelvételeken az ismeretlen tettes
Újabb szigorítások jönnek
Ismét pofont kaptak a tatabányaiak: újabb helyen fizethetnek a parkolásért
Mentőket riasztottak szombat este a tatabányai Gál István lakótelepre, a rendőrség is beszámolt a részletekről
Hatalmas baleset történt az M1-es autópályán Bicskénél hétfőn
Óriási a baj, mentőhelikopter szállt le az M1-esen, mindent lezártak
Újabb fordulat a kisbéri sertéstelep bűzügyében
Fejenként 3 millió forint: hatalmas sérelem díj a kisbéri bűz miatt
Három kisgyerekkel vágtunk neki a Cuha-völgynek
Mindenki a Bakony kincséről beszél, itt a legjobb kirándulni a családdal +fotók
A Motorosok is Lehetnek Angyalok jótékonysági felvonulás miatt több lezárás is volt
Motorosfelvonulás miatt lesznek lezárások ÖT településen - itt a lista
Nem tudod mikor jött el az idő? Segítünk
Ez minden szülőt érint, ennyi éves kortól mehet egyedül iskolába a gyerek
A Malom-patak medrében „kincseket” találtak
Mindenki ledöbbent, olyat rejtett a tatai patak, amire senki nem számított